Andreas Falk blir Skellefteå AIK trogen.

Den assisterande tränaren har förlängt sitt avtal till 2029.

Andreas Falk.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Skellefteå AIK att klubbens assisterande tränare Andreas Falk har förlängt sitt avtal. Falks kontrakt löpte ut efter säsongen, men parterna har nu enats om ett nytt treårsavtal som sträcker sig över säsongen 2028/29.



– Jag trivs väldigt bra i både föreningen och staden, så det känns riktigt kul att få nytt förtroende. Skellefteå AIK är en förening där jag känner att jag får utvecklas, ta ansvar för mina områden och vara delaktig i hur vi ska spela, vilket gör det till en rolig och utvecklande plats att vara på, säger Falk till klubbens hemsida.

Kom till klubben 2020

Falk har varit assisterande tränare i SHL-klubben sedan 2020 och har även hoppat in som delat huvudansvarig tillsammans med Pierre Johnsson efter att Robert Ohlsson sparkades förra säsongen.



– Andreas har gjort ett bra jobb för oss under flera år och det känns väldigt bra att få fortsätta jobba med honom. Det ger oss värdefull kontinuitet samtidigt som Andreas har en hunger att vinna fler mästerskap, säger general managern Erik Forssell.



Sedan tidigare har huvudtränaren Daniel Hermansson kontrakt över säsongen 2027/28, medan assisterande tränaren Pierre Johnsson har ett avtal över säsongen 2026/27.



