Nära att sluta – fick chansen i slutspelet: ”Har mer i mig”

Färjestads säsong är över efter uttåget i kvartsfinalen.

Det kan också innebära målvakten Anders Lindbäcks karriäravslutning.

— Jag var ganska nära pensionen när Färjestad ringde, säger Lindbäck till NWT.

Ander Lindbäck anslöt med Färjestad under slutet av säsongen. Foto: Ola Wetserberg/Bildbyrån.

Färjestad ses ofta som en guldkandidat, där klubben brukar hamna högt i tabellen. Karlstadlaget har dock vissa svårigheter i slutspelet, framför allt kvartsfinalen. Sett till de senaste tio åren har Färjestad åkt ut i kvartsfinalen sju gånger. De andra tre säsongerna blev det ett guld, ett uttåg i semifinalen och säsongen 2019/2020 där slutspelet aldrig ägde rum.



För Färjestad är säsongen nu över och det gäller att börja om och förbereda sig inför nästa säsong med förhoppningen om att skrämma bort kvartsfinal-spöket. Rent praktiskt innebär det att sportchefen får jobba på nästa säsongs lagbygge där flera spelare har ett utgående kontrakt. Där handlar det bland annat om Färjestads målvaktssida.



— Det är en väldigt fin grupp människor och alla ledare. Det är synd att vi inte lyckades. Framtiden är oklar. Jag har inte hunnit tänka på det. Det får nog lägga sig lite. Men jag har fått mersmak att spela hockey. Det ska bara stämma med allting. Kroppsligt känns det som att jag har mer i mig, säger Anders Lindbäck till Nya Wermlands Tidningen.



Lindbäck anslöt sent med Färjestad när målvakten Damian Clara sedan även lämnade klubben. Lindbäck var då tänkt som andramålvakt bakom Maxime Lagacé. Lagacé skadades dock i den första kvartsfinalen vilket innebar att Lindbäck fick stå i det resterande slutspelet.

Hoppas på att förlänga karriären

Färjestads målvaktsspel har kritiserats av media och experter under hela säsongen och ansågs var svaga punkten i ett annars väldigt framtungt lag. Under kvartsfinalen gjorde Lindbäck en godkänd prestation när han klev in som förstamålvakt. Målvakten fick däremot inte samma uppmärksamhet som exempelvis Frölundas Lars Johansson eller Skellefteås Linus Söderström.



Nu när säsongen är över väcks frågetecken kring Lindbäck som inte har ett kontrakt med Karlstadlaget till den kommande säsongen. 36-åringen menar även att han sedan tidiigare funderat på att avsluta karriären.



— Jag var ganska nära pensionen när Färjestad ringde. Det var roligt att de ringde, jag hade ju inte varit så mycket på is men var i god form och visste att jag kunde prestera. En rolig möjlighet, säger Lindbäck.



Efter tiden i Färjestad verkar Lindbäck dock gärna fortsätta med karriären ett tag till. Under grundserien spelade han enbart elva matcher, fyra i Vienna Capitals och sju i Färjestad. Under kvartsfinalen fick Lindbäck sedan stå mer vilket väckte intresset för att fortsätta karriären. Nu återstår det att se var Lindbäck hamnar till den kommande säsongen.