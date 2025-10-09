Det finns en hel del tilltänkta stjärnor i SHL som underpresterar och inte har levererat som förväntat under säsongsstarten.

Här tar Robin Olausson ut minst en toppspelare från varje SHL-lag som behöver lyfta sitt spel.

Nästan en femtedel av SHL-säsongen har redan spelats och vi börjar få en del svar på frågorna som fanns innan pucken släpptes för en månad sedan.

I varje SHL-lag finns det flera nyförvärv, toppspelare och tilltänkta stjärnor som inte har levererat sett till förväntningarna hittills under säsongsinledningen. Robin Olausson tittar därför närmare på spelarna som har varit besvikelser i de 14 SHL-lagen – så här långt.