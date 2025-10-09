Prenumerera

SHL-stjärnorna som måste höja sig.

Analys: Stjärnorna som måste höja sig i varje SHL-lag

Robin Olausson
Redaktör och reporter

Det finns en hel del tilltänkta stjärnor i SHL som underpresterar och inte har levererat som förväntat under säsongsstarten.
Här tar Robin Olausson ut minst en toppspelare från varje SHL-lag som behöver lyfta sitt spel.

  • Nyförvärvets tunga start i Brynäs: ”Då ryker han”
  • Sågar storstjärnan: ”En av ligans största besvikelser”
  • Ring Missing People för han har varit helt osynlig
  • Leksandsstjärnan ifrågasätts: ”Bekymmersamt kontrakt”
  • Pekar ut floppen: ”Ser vilsen ut – får lämna om en månad”
  • Högst lön i laget – har petats: ”Inte hållbart”

Nästan en femtedel av SHL-säsongen har redan spelats och vi börjar få en del svar på frågorna som fanns innan pucken släpptes för en månad sedan.

I varje SHL-lag finns det flera nyförvärv, toppspelare och tilltänkta stjärnor som inte har levererat sett till förväntningarna hittills under säsongsinledningen. Robin Olausson tittar därför närmare på spelarna som har varit besvikelser i de 14 SHL-lagen – så här långt.

