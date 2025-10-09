Analys: Stjärnorna som måste höja sig i varje SHL-lag
Följ HockeySverige på
Google news
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Det finns en hel del tilltänkta stjärnor i SHL som underpresterar och inte har levererat som förväntat under säsongsstarten.
Här tar Robin Olausson ut minst en toppspelare från varje SHL-lag som behöver lyfta sitt spel.
- Nyförvärvets tunga start i Brynäs: ”Då ryker han”
- Sågar storstjärnan: ”En av ligans största besvikelser”
- ”Ring Missing People för han har varit helt osynlig”
- Leksandsstjärnan ifrågasätts: ”Bekymmersamt kontrakt”
- Pekar ut floppen: ”Ser vilsen ut – får lämna om en månad”
- Högst lön i laget – har petats: ”Inte hållbart”
Nästan en femtedel av SHL-säsongen har redan spelats och vi börjar få en del svar på frågorna som fanns innan pucken släpptes för en månad sedan.
I varje SHL-lag finns det flera nyförvärv, toppspelare och tilltänkta stjärnor som inte har levererat sett till förväntningarna hittills under säsongsinledningen. Robin Olausson tittar därför närmare på spelarna som har varit besvikelser i de 14 SHL-lagen – så här långt.
Den här artikeln handlar om: