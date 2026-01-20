”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

I lördags ställdes Brynäs mot Färjestad i ett fullsatt Löfbergs Arena. En match som slutade med att bortalaget förnedrades. Nu bemöter Johan Alcén kritiken.

– Jag hör ju också tongångarna ”vem får sparken nu?” och så vidare. Svaret är, nej, ingen, säger sportchefen till Gefle Dagblad.

Niklas Gällstedt och Johan Alcén, Brynäs. Foto: Bildbyrån (montage).

Lördagens möte med Färjestad, i Karlstad, blev inte vad Brynäs hade önskat. När man nu laddar om för semifinalen i CHL, mot SHL-suveränen Frölunda, ger både sportchef Johan Alcén en uppdatering kring läget.

Alcén, som fick se SHL-klubben ta sig till en SM-final mot Luleå, första året efter uppflyttningen, hade höga förväntningar inför 2025/26. Förväntningar som han erkänner att laget inte kunnat leva upp till.

– Starten vi hade på säsongen har vi fått leva med hela vägen. Vi har inte fått ett antal segrar i rad som gjort att det biter i tabellen. Men vi behöver helt enkelt tydliggöra vad som gäller för varandra

Tydliga svaret: Ingen ska sparkas

Trots fiaskot klargör sportchefen att ingen ska lämna laget, till Gefle Dagblad.

– Man kanske inte säger allting till tidningen, vad vi pratar om internt. Men det är inte saft och bulle – utan vi är väldigt ärliga mot varandra.

– Jag hör ju också tongångarna ”vem får sparken nu?” och så vidare. Svaret är, nej, ingen. Däremot utvärderar vi nyktert, vad hände? Vad behöver vi göra annorlunda, eller vad ska vi fortsätta med? Ja, det senare är väldigt lite från förra matchen.

Gävle-laget är placerade på en tionde plats i tabellen. På torsdag ställs de mot Djurgården, där det lagen emellan endast skiljer en poäng.

