Malmös nya knep: Tar hjälp av AI-Percy

Malmö Redhawks nyttjar ny teknik för att locka fler besökare till Malmö Arena. Nu kan supportrar låta en AI-version av olika Malmöprofiler ringa upp sina vänner för att uppmana dem att gå på Redhawks matcher.

– Är det ett sätt för dem att tjäna pengar, så gör jag gärna det, säger Percy Nilsson till Sydsvenskan.

AI-Percy ska locka folk på hemmamatcher. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån.

Framtiden är här.

Malmö Redhawks påbörjar nu ett nytt projekt där supportrar kan skicka hälsningar från olika Malmöprofiler till sina vänner. Detta genom att låta sportchefen Oscar Alsenfelt, backen Robin Salo eller hedersordförande Percy Nilsson ringa upp sina bekanta för att locka dem till Malmös matcher. Det är dock inte den riktiga Percy Nilsson, Robin Salo eller Oscar Alsenfelt som ringer upp, utan en AI-version.

Enligt Redhawks privatmarknadschef Viktor Ekström är tanken att fortsätta den positiva trend som Malmö såg under slutet av fjolårssäsongen.

– Vi har sett en fin publiktrend de senaste åren och fick en jättefin avslutning i våras med nära på 10 000 åskådare i sex raka matcher. Det vill vi väcka nu igen, säger Ekström till Sydsvenskan.

”Gör allt för att hjälpa klubben”

I en video som Malmö Redhawks lagt upp på sin Youtube-kanal kan man höra hur ett samtal från AI-Percy skulle låta. Där uppmanar fastighetsmagnaten den uppringda att köpa biljett till hemmapremiären.

”Infinn dig, för jäkulen”, säger robot-Percy.

Percy Nilsson har själv inte hört resultatet men är positivt inställd till projektet.

– Jag gör allt för att hjälpa klubben. Är det ett sätt för dem att tjäna pengar, så gör jag gärna det, säger han