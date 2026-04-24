Får chansen i Timrå: ”Tränar med A-laget”

Redan 2023 var han ombytt i SHL. Nu, efter en lite krokig resa, får 19-årige Adrian Thun-Hansson chansen att slå sig in i Timrå.

– Det är som att jag får ett kvitto på att jag tagit steg den här säsongen och att de tror på mig, säger backen till Sundsvalls Tidning.

Adrian Thun-Hansson blir kvar i Timrå som överårig juniorspelare. Foto: Bildbyrån (montage).

Backar vi bandet till säsongen 2023/24 var Adrian Thun-Hansson ett av Timrå IK:s mest spännande löften. Men efter första SHL-matcherna (som ombytt), har resan blivit allt mer krokig.

Nu, med två skadedrabbade säsonger och ändå hela 112 matcher i U20, får den egna produkten chansen att stanna och slå sig fram. I en intervju med Sundsvalls Tidning bekräftar sportchef, Kent Norberg, att Thun-Hansson blir A-lagets nionde back.

– Adrian Thun-Hansson från juniorlaget tränar med oss nu, så med honom blir vi nio. Han är inte med i A-truppen, men han skriver på för att vara kvar och så tränar han med A-laget, säger ”Nubben” till tidningen.

I och med att Thun-Hansson är född 2006 är han överårig sett till juniorserien. Men med nya reglerna (infördes inför 2025/26) kan klubbarna ge ”dispens” till tre utespelare och en målvakt. Något främst Brynäs utnyttjade under första året.

Hyllades av Molinder: ”Stark och kraftfull”

Detta stärker bilden av att Timrå tror på Thun-Hansson över sikt.

– Thun-Hansson har fått börja om lite, och har varit skadedrabbad tyvärr. Det har förlängt processen för honom, men har var ju vältränad tidigt, med en fin skridskoåkning. Det är bara att hoppas att det håller ihop en hel säsong. Då tror jag att det kommer göra sitt. Än så länge är jag jättenöjd med hans säsong. Som 06:a är han stark och kraftfull där ute, sa Andreas Molinder till hockeysverige.se i december.

Molinder har, likt Thun-Hansson hoppas göra, nu tagit steget upp i herrlaget.

– Sen är det lite upp till mig. Slår jag ut någon, slår jag ju ut någon. Men så länge inte någon är borta, och de har åtta backar på träning, är jag med juniorerna, säger 19-åringen själv till Sundsvalls Tidning och fortsätter.

– I början av säsongen kände jag väl inte att jag var jättesugen på att spela ett år till i U20. Men när jag tog ett snack med ”Nubben” efter säsongen så kändes det jättebra att vara kar.

