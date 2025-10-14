Det blir inte Thomas Berglund, Henrik Stridh, Rikard Grönborg eller Pierre Johnsson som tränar Luleå nästa säsong. Vilka övriga kandidater kan kliva in i mästarnas bås? Här är 15 mer eller mindre troliga kandidater.

Luleå har fått några riktigt tuffa besked på sistone. Thomas Berglund meddelade tidigt att det här blir hans sista säsong, och idag fick man också beskedet att hans högra hand Henrik Stridh lämnar. Tidigare i höstas meddelades det också att Pierre Johnsson skrivit bort en ”huvudtränarklausul” i sitt kontrakt med Skellefteå, vilket innebär att han blir kvar i klubben som assisterande tränare. Och igår kom också uppgifterna att en annan möjlig kandidat, Rikard Grönborg, blir ny förbundskapten. Något som nu också bekräftats.

Rent tidsmässigt är det såklart ingen katastrof att inte ha någon tränare klar för kommande säsong i mitten av oktober, men sportchef Thomas Fröberg sade ju i en intervju med TV4 i helgen att han vill ha klart med en ny tränare så snart som möjligt eftersom det underlättar kontraktsskrivande med spelare.

Och för mig har det varit tydligt att den han väntat på svar från Henrik Stridh. Och nu kom alltså beskedet att Stridh väljer att lämna Luleå.

Då är frågan: Vem ska ta över?

Det finns inte så många glödheta tränarnamn, direkt. De flesta heta namnen med högt anseende bytte klubb inför den här säsongen. Luleå ligger lite i osynk med de övriga.

Men här är i alla fall 15 mer eller mindre troliga kandidater.