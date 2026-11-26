Linus Funck uppges vara överens med Luleå.

Foto: OHL/YouTube (Skärmdump)

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Luleå uppges ha säkrat sitt första nyförvärv till nästa säsong.

Enligt uppgifter till NSD ska den 19-årige backtalangen Linus Funck vara överens med klubben om en återkomst. Den storvuxne backen lämnade klubben sommaren 2025 för spel i den kanadensiska juniorligan OHL med London Knights, men ska nu alltså vara på väg hem till Norrbotten igen.

19-åringen ska ha tackat ja till ett erbjudande från SHL-klubben.

– Inga kommentarer, säger sportchefen Ulf Engman till NSD.

Jagar plats i JVM

Funck är inne på sitt andra år i den kanadensiska juniorligan, där han inför säsongen trejdades från London Knights till Oshawa Generals. Där har han producerat elva poäng (4+7) på 23 matcher i OHL denna säsong.

Backen har funnits med i Juniorkronornas lag och spelat totalt fem matcher med juniorlandslaget under säsongen och slåss således om en av backplatserna i Magnus Hävelids JVM -lag. Den svenska JVM-truppen presenteras på fredag nästa vecka.