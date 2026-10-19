Tunga beskedet: Tvingas till operation

HV71 Dam har inlett SDHL-säsongen starkt med endast en förlust under ordinarie tid på de första sju matcherna. Nu kommer dock ett tungt besked för Jönköpings-laget. Backen Alva Solberg missar resten av säsongen på grund av en underkroppsskada.

– Tyvärr har det visats sig att Alva måste opereras för den skadan hon ådrog sig och gör att hon missar spel resten av säsongen, säger Patrick Häggström, naprapat i HV71.

23-årige Solberg, som fostrades i IF Troja-Ljungby, anslöt till HV71 inför säsongen 2024/2025 efter fyra säsonger i Linköping HC. Under de första säsongerna noterades hon för ett mål, en siffra hon redan dubblat efter fem matcher den här säsongen.