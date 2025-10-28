Wilma Sundin, 22, åkte på en smäll när MoDo besegrade Skellefteå under söndagen. Forwarden fick hjälpas av isen och ser nu att kunna missa landslagssamlingen under nästa vecka.

– Hon har gjort en magnetkameraundersökning och hur illa, eller bra, det är vet vi inte, säger MoDos sportchef Björn Edlund till ÖA.

Wilma Sundin. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Det var när MoDo drabbade samman med Skellefteå under söndagen som olyckan var framme. MoDos Wilma Sundin kolliderade med en motståndare och fick hjälpas av isen – hur illa skadad forwarden egentligen blev är oklart.

– Det var en ren olyckshändelse. Hon har gjort en magnetkameraundersökning och hur illa, eller bra, det är vet vi inte, säger MoDos sportchef Björn Edlund.

Wilma Sundin har gjort 25 matcher för det svenska landslaget och har noterats för åtta poäng (3+5). Under nästa vecka samlas det svenska landslaget återigen – någonting som Sundin nu ser ut att missa.

– Jag träffade Wilma i går på hallen då hon var och kollade på träningen och hon är naturligtvis nedstämd.

22-åringen har spelat hela sin karriär i MoDo och har noterats för 84 poäng (37+47) på 219 matcher i SDHL.

Source: Wilma Sundin @ Elite Prospects