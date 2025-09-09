Tilia Lindgren lånades från Björklöven till Skellefteå och gjorde succé med två mål i sin SDHL-debut.

Nu rasar Björklövens supporterförening Green Devils mot att ”Löven” släppte en spelare till rivalen.

”Björklöven ska inte ha något samröre med Skellefteå”, skriver Green Devils i ett uttalande.

Tilia Lindgren lånades nyligen mellan Björklöven och Skellefteå. Foto: Simon Eld (Montage)

15-åriga Tilia Lindgren är en väldigt stor talang och har redan börjat sätta avtryck inom den svenska damhockeyn. Forwardslöftet tillhör IF Björklöven men under premiärhelgen i SDHL lånades hon ut till Skellefteå. Hon gjorde sedan succé direkt i sin SDHL-debut genom att göra två mål i 6-3-segern mot HV71 under fredagens premiärmatch.

Utlåningen till Skellefteå har dock gett starka reaktioner i Umeå. Björklövens supporterförening Green Devils kritiserar nu klubben för att de valde att låna Lindgren till sin värsta rival.

”Inte nog med att klubben samarbetar med att ha en årlig träningsmatch hemma-borta så har en spelare lånats ut till Skellefteå. Vi ser allvarligt på denna utveckling och fördömer klubbens agerande i detta fall. Björklöven ska inte ha något samröre med Skellefteå”, skriver Green Devils i ett uttalande.

Björklöven svarar på kritiken: ”Engångstillfälle”

Tilia Lindgren ska snart spela TV-pucken med Västerbotten och hon deltog då nyligen i ett läger med TV-pucken-laget i Skellefteå vilket gjorde att klubbarna kom överens om att hon skulle få spela i två SDHL-matcher. Björklöven menar att de förstår kritiken men anser att de agerade utefter vad som var bäst för både spelaren och klubben.

– Det är klart att vi vill värna om rivaliteten, sen har vi en situation med Tilia här som är 15 år och ska kombinera att spela med tjejer och killar hos oss. Den här lösningen uppstod den här gången och det blev ett bra tillfälle för henne att få speltid. Det är ett engångstillfälle, men för hennes skull och för vår sett till framtiden valde vi att ta det här beslutet, säger ”Lövens” juniorsportchef Oskar Hägglund till Västerbottens-Kuriren.

I vanliga fall har man beslutat om att inte låna spelare mellan Skellefteå och Björklöven. Den här gången valde dock ”Löven” att göra ett undantag.

– Det är många olika aspekter och jag tycker att frågan är komplex. Vi pratar om en 15-årig tjej som vill spela hockey, jag tycker att vi måste tillgodose hennes behov för att behålla och ha nytta av henne i vår förening framöver, säger Oskar Hägglund.

Tilia Lindgren gjorde tio mål och 15 poäng på tio matcher med Björklövens damlag i NDHL förra säsongen. Hon bedöms dock redan vara för bra för att spela i NDHL och den här säsongen väntas hon i stället spela med Björklövens killar i U16 Region. I fjol var Lindgren också en av TV-puckens bästa spelare. På sju matcher gjorde hon elva mål och 15 poäng för Västerbotten, vilket var tredje bäst i turneringen.

Source: Tilia Lindgren @ Elite Prospects