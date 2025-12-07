Svårstoppade Skellefteå AIK fortsätter vinna – 4–3 mot Färjestad

Skellefteå AIK vann med 4–3 efter förlängning

Skellefteå AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Jenna Pirttijärvi gjorde två mål för Skellefteå AIK

Det blev 4–3 (0–0, 2–1, 1–2, 1–0) efter förlängning hemma mot Färjestad på söndagen och därmed också den femte raka segern i SDHL för Skellefteå AIK. Det innebär också att Färjestad åkte på fjärde raka förlusten.

Ida Kuoppala blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 3.05 in i förlängningen.

Jenna Pirttijärvi gjorde två mål för Skellefteå AIK

Första perioden blev mållös.

Skellefteå AIK startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jenna Pirttijärvi och Nicoline Söndergaard Jensen innan Färjestad svarade och gjorde 2–1 genom Madison Mashuga.

Därefter fixade Färjestads Ella Albinsson och Emelie Cordoba att laget vände underläge till ledning med 2–3.

Skellefteå AIK kvitterade till 3–3 genom Jenna Pirttijärvi med knappt fem minuter kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget Skellefteå AIK 3.05 in i förlängningen blev Ida Kuoppala med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Skellefteå AIK:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Färjestads åttonde uddamålsförlust.

Färjestad ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK är på sjätte plats.

I nästa match möter Skellefteå AIK Modo Hockey hemma på torsdag 18 december 18.30. Färjestad möter SDE onsdag 17 december 18.00 hemma.

Skellefteå AIK–Färjestad 4–3 (0–0, 2–1, 1–2, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (24.07) Jenna Pirttijärvi (Moa Viklund), 2–0 (30.11) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala), 2–1 (36.33) Madison Mashuga (Michelle Löwenhielm).

Tredje perioden: 2–2 (41.13) Ella Albinsson (Lene Tendenes), 2–3 (52.15) Emelie Cordoba (Vilma Nilsson, Annie Silén), 3–3 (55.56) Jenna Pirttijärvi (Celine Tedenby).

Förlängning: 4–3 (63.05) Ida Kuoppala.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 5-0-0

Färjestad: 1-1-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Modo Hockey, hemma, 18 december

Färjestad: SDE HF, hemma, 17 december