Skellefteå AIK avgjorde i tredje perioden i segern mot Linköping
- Seger för Skellefteå AIK med 3–1 mot Linköping
- Sini Karjalainen matchvinnare för Skellefteå AIK
- Tredje raka segern för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK vann matchen borta mot Linköping i SDHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Skellefteå AIK drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–1, 1–0, 0–2).
I och med detta har Linköping sex förluster i rad.
Linköping nästa för Skellefteå AIK
Skellefteå AIK tog ledningen efter 11.13 genom Nicoline Söndergaard Jensen med assist av Ida Kuoppala och Aino Karppinen.
Efter 5.42 i andra perioden slog Moa Wernblom till framspelad av Madeleine Leidt och Thea Liodden och kvitterade för Linköping.
Skellefteå AIK tog ledningen redan efter efter 3.05 i tredje perioden genom Sini Karjalainen på pass av Sara Lindqvist.
Jenna Pirttijärvi stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 36 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Linköping har fem förluster och 5–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad.
Linköping stannar därmed på sjunde plats och Skellefteå AIK på sjätte plats i tabellen.
Nästa motstånd för Linköping är Luleå. Lagen möts onsdag 3 december 18.00 i Coop Norrbotten Arena. Skellefteå AIK tar sig an Linköping hemma fredag 5 december 19.00.
Linköping–Skellefteå AIK 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)
SDHL, Saab Arena
Första perioden: 0–1 (11.13) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala, Aino Karppinen).
Andra perioden: 1–1 (25.42) Moa Wernblom (Madeleine Leidt, Thea Liodden).
Tredje perioden: 1–2 (43.05) Sini Karjalainen (Sara Lindqvist), 1–3 (59.24) Jenna Pirttijärvi.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Linköping: 0-1-4
Skellefteå AIK: 3-1-1
Nästa match:
Linköping: Luleå/MSSK, borta, 3 december
Skellefteå AIK: Linköping HC, hemma, 5 december
