Skellefteå AIK avgjorde i tredje perioden i segern mot Linköping

Skellefteå AIK vann matchen borta mot Linköping i SDHL efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Skellefteå AIK drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–1, 1–0, 0–2).

I och med detta har Linköping sex förluster i rad.

Skellefteå AIK tog ledningen efter 11.13 genom Nicoline Söndergaard Jensen med assist av Ida Kuoppala och Aino Karppinen.

Efter 5.42 i andra perioden slog Moa Wernblom till framspelad av Madeleine Leidt och Thea Liodden och kvitterade för Linköping.

Skellefteå AIK tog ledningen redan efter efter 3.05 i tredje perioden genom Sini Karjalainen på pass av Sara Lindqvist.

Jenna Pirttijärvi stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 36 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Linköping har fem förluster och 5–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå AIK har tre vinster och två förluster och 14–11 i målskillnad.

Linköping stannar därmed på sjunde plats och Skellefteå AIK på sjätte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Linköping är Luleå. Lagen möts onsdag 3 december 18.00 i Coop Norrbotten Arena. Skellefteå AIK tar sig an Linköping hemma fredag 5 december 19.00.

Linköping–Skellefteå AIK 1–3 (0–1, 1–0, 0–2)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (11.13) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala, Aino Karppinen).

Andra perioden: 1–1 (25.42) Moa Wernblom (Madeleine Leidt, Thea Liodden).

Tredje perioden: 1–2 (43.05) Sini Karjalainen (Sara Lindqvist), 1–3 (59.24) Jenna Pirttijärvi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 0-1-4

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Linköping: Luleå/MSSK, borta, 3 december

Skellefteå AIK: Linköping HC, hemma, 5 december