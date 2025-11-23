Skellefteå tog viktig seger i bottenmötet

Skellefteå AIK vann med 3–2 efter straffar

Lotti Odnoga avgjorde för Skellefteå AIK

Sjunde raka förlusten för HV 71

Det blev en riktigt tajt match när Skellefteå AIK tog emot HV 71 i SDHL. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Lotti Odnoga för.

Färjestad nästa för Skellefteå AIK

Celine Tedenby gjorde 1–0 till Skellefteå AIK efter sju minuters spel efter förarbete från Sini Karjalainen och Millie Rose Sirum.

Efter 15.48 i andra perioden slog Julia Nearis till framspelad av Kennedy Bobyck och Meja Andersson och kvitterade för HV 71.

9.07 in i tredje perioden fick Millie Rose Sirum utdelning på pass av Celine Tedenby och Sini Karjalainen och gav laget ledningen.

17.12 in i perioden slog Evelyne Blais-Savoie till framspelad av Julia Nearis och Adriana Van De Leest och kvitterade. Målet var Evelyne Blais-Savoies femte i SDHL.

I straffläggningen var det Skellefteå AIK som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Lotti Odnoga för.

Det här var Skellefteå AIK:s fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också HV 71:s tredje uddamålsförlust.

Skellefteå AIK:s nya tabellposition är sjätte plats medan HV 71 är på tionde och sista plats.

Fredag 28 november 18.00 möter Skellefteå AIK Färjestad borta i Löfbergs Arena medan HV 71 spelar hemma mot SDE.

Skellefteå AIK–HV 71 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (7.13) Celine Tedenby (Sini Karjalainen, Millie Rose Sirum).

Andra perioden: 1–1 (35.48) Julia Nearis (Kennedy Bobyck, Meja Andersson).

Tredje perioden: 2–1 (49.07) Millie Rose Sirum (Celine Tedenby, Sini Karjalainen), 2–2 (57.12) Evelyne Blais-Savoie (Julia Nearis, Adriana Van De Leest).

Straffar: 3–2 (65.00) Lotti Odnoga.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 2-1-2

HV 71: 0-1-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: Färjestad BK, borta, 28 november

HV 71: SDE HF, hemma, 28 november