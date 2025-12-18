Seger på straffar för Skellefteå AIK hemma mot Modo Hockey

Skellefteå AIK-seger med 4–3 efter straffar

Skellefteå AIK:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Ida Kuoppala med två mål för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK vann till slut en jämn match mot Modo Hockey i SDHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0). Ellen Lövgren blev hjälte i straffläggningen.

Modo Hockeys tränare Jared Cipparone om matchen:

– Fem mot fem var vi det bättre laget. Jag gillade mycket av vårt spel idag. Tyvärr var det en dåligt dömd match i den meningen att de var för engagerade i momentumet och inte lät spelarna bestämma momenten i matchen. Något vi får leva med. Jag är glad över hur våra spelare spelade igenom det.

Det här innebär att Skellefteå AIK nu har sex segrar i följd i SDHL.

Ida Kuoppala gjorde två mål för Skellefteå AIK

Modo Hockey tog ledningen efter sex minuters spel genom Mira Hallin på passning från Neena Brick och Sanna Halsius.

Laget ökade ledningen till 0–2 när Sarah Marchand slog till framspelad av Neena Brick och Courtney Vorster efter 13.24.

Skellefteå AIK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Jenna Pirttijärvi och Ida Kuoppala i andra perioden.

Efter 14.18 gjorde Modo Hockey 2–3 genom Ebba Hedqvist.

5.25 in i tredje perioden fick Ida Kuoppala utdelning på nytt och kvitterade.

Skellefteå AIK:s Ellen Lövgren blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här betyder att Skellefteå AIK ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Modo Hockey på femte plats.

Fredag 19 december 18.00 möter Skellefteå AIK Brynäs hemma i Skellefteå Kraft Arena medan Modo Hockey spelar borta mot Luleå.

Skellefteå AIK–Modo Hockey 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 0–0, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (6.54) Mira Hallin (Neena Brick, Sanna Halsius), 0–2 (13.24) Sarah Marchand (Neena Brick, Courtney Vorster).

Andra perioden: 1–2 (24.01) Jenna Pirttijärvi (Celine Tedenby, Ellen Lövgren), 2–2 (30.46) Ida Kuoppala (Nicoline Söndergaard Jensen, Lotti Odnoga), 2–3 (34.18) Ebba Hedqvist (Vendula Pribylova, Alyssa Mcleod).

Tredje perioden: 3–3 (45.25) Ida Kuoppala.

Straffar: 4–3 (65.00) Ellen Lövgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 5-0-0

Modo Hockey: 1-2-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: Brynäs IF, hemma, 19 december 18.00

Modo Hockey: Luleå/MSSK, borta, 19 december 18.00