SDHL:s senaste rykten – i skuggan av SM-finalen

Med SM-finalserien mellan Frölunda och Brynäs igång kan de flesta SDHL-lag blicka mot 2026/27. Nu samlar Ronnie Rönnkvist det senaste i form av bekräftade övergångar och förlängningar, samt rykten.

Vi är inne i finalserien mellan Frölunda och Brynäs. Första mötet lagen emellan vanns av Brynäs med klara 4-1. Det efter att ha stått för en första period som var i det närmaste hysteriskt effektiv. Två mål av Viivi Vainikka och ett var av Elin Svensson och Hanna Thuvik stängde matchen. Tuva Kandell gjorde i tredje perioden 1-4, men det målet var med av akademisk karraktär. Ny match i kväll i Scandinavium. Matchstart:19.00

Vi kommer givetvis inte ha ett Veckans All Star team då endast två matcher spelats utan vi redovisar säsongens sista All Star team efter finalspelet. Då även Säsongens All Star team.

Vi har däremot en aktuell poängliga för slutspelet där en del förändringar skett under veckan.