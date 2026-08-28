SDHL-panelen: De riskerar att få kvala

Det närmar sig start i SDHL. Enligt många en säsong som kan bli den jämnaste någonsin. Visst finns det favoriter till SM-guldet, men jag tror alla spelare och ledare kan skriva under på att det inte kommer finnas några lätta matcher, vilket i sin tur visar på hur stark både ligan och damhockeyn i Sverige är just nu.

Hockeysverige.se lät tre av sina skribenter/redaktörer, Robin Olausson , Måns Karlsson och Ronnie Rönnkvist blicka in i framtiden och fundera kring hur den här säsongens upplaga av SDHL kommer sluta.