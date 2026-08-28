SDHL-panelen: De riskerar att få kvala
SDHL

SDHL-panelen: De riskerar att få kvala

Publicerad 28 augusti 2026 17:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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SDHL-säsongen är precis runt hörnet, en säsong som kan bli den jämnaste i ligans historia.
Hockeysverige-panelen svarar nu på de hetaste frågorna inför säsongen.

  • Viktigaste nyförvärven: "Bästa de kunde få in"
  • Ligans största talanger.
  • De får genombrott: "Redo för större roller"
  • Lagen som får kvala: "Jag chansar att..."
  • Ny glödhet final: "Dags för revansch"
  • De vinner SM-guld.

Det närmar sig start i SDHL. Enligt många en säsong som kan bli den jämnaste någonsin. Visst finns det favoriter till SM-guldet, men jag tror alla spelare och ledare kan skriva under på att det inte kommer finnas några lätta matcher, vilket i sin tur visar på hur stark både ligan och damhockeyn i Sverige är just nu.

Hockeysverige.se lät tre av sina skribenter/redaktörer, Robin Olausson, Måns Karlsson och Ronnie Rönnkvist blicka in i framtiden och fundera kring hur den här säsongens upplaga av SDHL kommer sluta.

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