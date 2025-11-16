SDE vann efter förlängning mot Skellefteå AIK

SDE vann med 5–4 efter förlängning

Gabrielle David gjorde två mål för SDE

Lisa Johansson matchvinnare för SDE

SDE:s väg till seger mot Skellefteå AIK hemma i SDHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde SDE avgöra till 5–4 (3–1, 1–0, 0–3, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Lisa Johansson som gjorde det avgörande målet.

SDE:s Gabrielle David tvåmålsskytt

SDE tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.42 genom Gabrielle David och gick upp till 2–0. Skellefteå AIK kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade SDE dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 17.50 i andra perioden nätade Gabrielle David återigen på pass av Lisa Johansson och Samantha Cogan och gjorde 4–1. Skellefteå AIK reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden. Stor matchhjälte för SDE blev Lisa Johansson som 4.17 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

SDE:s Samantha Cogan hade fyra assists och Lisa Johansson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Det här var SDE:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s sjätte uddamålsförlust.

SDE stannar därmed på femte plats och Skellefteå AIK på sjunde plats, i tabellen.

I nästa match möter SDE Djurgården hemma och Skellefteå AIK möter Frölunda HC hemma. Båda matcherna spelas fredag 21 november 19.00.

SDE–Skellefteå AIK 5–4 (3–1, 1–0, 0–3, 1–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (2.42) Gabrielle David (Dominika Laskova, Samantha Cogan), 2–0 (12.31) Ella Sköldebäck (Samantha Cogan, Lisa Johansson), 2–1 (19.10) Nicoline Söndergaard Jensen (Lotti Odnoga), 3–1 (19.26) Mathea Fischer (Alva Johnsson).

Andra perioden: 4–1 (37.50) Gabrielle David (Lisa Johansson, Samantha Cogan).

Tredje perioden: 4–2 (41.07) Jenna Pirttijärvi (Millie Rose Sirum, Sini Karjalainen), 4–3 (41.37) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala), 4–4 (54.26) Millie Rose Sirum (Jenna Pirttijärvi, Sini Karjalainen).

Förlängning: 5–4 (64.17) Lisa Johansson (Samantha Cogan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Skellefteå AIK: 1-1-3

Nästa match:

SDE: Djurgårdens IF, hemma, 21 november

Skellefteå AIK: Frölunda HC, hemma, 21 november