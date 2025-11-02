SDE höll nollan och vann mot MoDo Hockey
- Seger för SDE med 2–0 mot Modo Hockey
- SDE:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tereza Pistekova matchvinnare för SDE
Två egna mål räckte mot Modo Hockey. SDE tog hem segern borta mot Modo Hockey i SDHL i en målsnål match. Slutresultatet blev 0–2 (0–0, 0–1, 0–1).
Segern var SDE:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Modo Hockey–SDE – mål för mål
Första perioden blev mållös. Tereza Pistekova gjorde 1–0 till SDE 1.11 in i andra perioden assisterad av Dominika Laskova och Lisa Johansson. Laget punkterade matchen med ett 0–2-mål med en sekund kvar att spela genom Gabrielle David framspelad av Tereza Pistekova. 0–2-målet blev matchens sista.
Modo Hockey stannar därmed på fjärde plats och SDE på femte plats, i tabellen.
Lagen möts igen i Enebybergs Ishall, torsdag 13 november 19.00.
Modo Hockey–SDE 0–2 (0–0, 0–1, 0–1)
SDHL, Hägglunds Arena
Andra perioden: 0–1 (21.11) Tereza Pistekova (Dominika Laskova, Lisa Johansson).
Tredje perioden: 0–2 (59.59) Gabrielle David (Tereza Pistekova).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Modo Hockey: 3-1-1
SDE: 4-0-1
Nästa match:
Modo Hockey: SDE HF, borta, 13 november
SDE: Modo Hockey, hemma, 13 november
