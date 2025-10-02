Sportchefen förlänger med Linköping
Följ HockeySverige på
Google news
Sabina Eriksson blir Linköping trogen.
Sportchefen har skrivit på ett nytt avtal med klubben, meddelar LHC på sin hemsida.
Linköping meddelar via sin hemsida att SDHL-lagets sportchef Sabina Eriksson skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.
Eriksson, som tog över som sportchef i mars 2023, har tecknat ett avtal fram till 2028. Dessförinnan har hon en bakgrund som spelare i klubben.
– Sabina är energisk och extremt målinriktad i sitt arbete. Hennes glöd, passion och energi för vårt SDHL-lag är oöverträffat. Därför är vi övertygad om att Sabina är helt rätt person att leda vårt SDHL-lag de kommande åren, säger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.
Sedan Eriksson tog över som sportchef i klubben har Linköping slutat på en sjätteplats och en sjundeplats i SDHL:s grundserie med två raka kvartsfinaluttåg som följd. Den här säsongen ligger Linköping på en femteplats efter åtta spelade matcher.
Den här artikeln handlar om: