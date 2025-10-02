Sabina Eriksson blir Linköping trogen.

Sportchefen har skrivit på ett nytt avtal med klubben, meddelar LHC på sin hemsida.

Sabina Eriksson stannar i Linköping.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

Linköping meddelar via sin hemsida att SDHL-lagets sportchef Sabina Eriksson skrivit på ett nytt kontrakt med klubben.



Eriksson, som tog över som sportchef i mars 2023, har tecknat ett avtal fram till 2028. Dessförinnan har hon en bakgrund som spelare i klubben.



– Sabina är energisk och extremt målinriktad i sitt arbete. Hennes glöd, passion och energi för vårt SDHL-lag är oöverträffat. Därför är vi övertygad om att Sabina är helt rätt person att leda vårt SDHL-lag de kommande åren, säger klubbdirektören Carl-Johan Stålhammar.



Sedan Eriksson tog över som sportchef i klubben har Linköping slutat på en sjätteplats och en sjundeplats i SDHL:s grundserie med två raka kvartsfinaluttåg som följd. Den här säsongen ligger Linköping på en femteplats efter åtta spelade matcher.