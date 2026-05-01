Erbjöds SDHL:s bästa lön – lämnar

Hon har varit en av SDHL:s största stjärnor de senaste åtta åren. Nu meddelar ligans poängdrottning, Petra Nieminen, att hon lämnar Luleå.

”Nu är det dags för något nytt och spännande”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Petra Nieminen lämnar Luleå. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

”Hon är ligans bäste forward och vi gör allt vi kan för att hon ska stanna här.”

I slutet av mars var det så Oskar Häggström, sportchef i Luleå, uttalade sig i NSD kring Petra Nieminen. Stjärnan, som suttit på utgående avtal, sades då ha blivit erbjuden lön i nivå med det hon skulle få i PWHL, vilket skulle göra henne bäst betald i SDHL. Samtidigt menade spelaren själv att hon inte visste vad hon skulle göra.

– Det är tuffa tider nu och vi måste samlas i laget och tänka över säsongen som varit. Sedan måste jag ta lite tid och fundera på vad som är bäst för mig just nu, sa den 26-årige centern.

Nu kommer ett besked från Nieminen – på hennes egna sociala medier.

”Åtta oförglömliga år. Tack till mina vänner, tränare, lagledare och hela organisationen för att ni skapat en trygg och professionell miljö. Nu är det dags för något nytt och spännande. Lycka till världens bästa”, skriver hon i ett inlägg på Instagram.

Den finska stjärnan kom till Luleå och Sverige 2018. Därefter blev hon snabbt en av ligans bästa spelare, vilket gör att hon nu lämnar med 451 poäng över 334 matcher. Ett smått osannolikt facit där hela 85 kommit under slutspelen. Hon tar även med sig fem SM-guld från denna framgångsrika era där Luleå dominerad den svenska damhockeyn.

