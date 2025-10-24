Nylund och Östlund avgjorde hemma mot Skellefteå AIK
- Brynäs vann med 2–1 mot Skellefteå AIK
- Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Julia Östlund avgjorde för Brynäs
Det blev en uddamålsseger för Brynäs i matchen mot Skellefteå AIK i SDHL på fredagen. Laget vann med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) hemma i Monitor ERP Arena.
Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.
Brynäs–Skellefteå AIK – mål för mål
Den första perioden slutade mållös. 6.01 in i andra perioden spräckte Brynäs nollan genom Jenniina Nylund framspelad av Sara Cajanova och Elin Svensson. Brynäs utökade ledningen genom Julia Östlund efter 5.55 i tredje perioden.
Leia Eriksson reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Skellefteå AIK.
Det här var Brynäs fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s femte uddamålsförlust.
Skellefteå AIK:s nya tabellposition är åttonde plats medan Brynäs är på tredje plats.
Brynäs tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 26 oktober 14.00. Skellefteå AIK möter samma dag 16.00 Modo Hockey borta.
Brynäs–Skellefteå AIK 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)
SDHL, Monitor ERP Arena
Andra perioden: 1–0 (26.01) Jenniina Nylund (Sara Cajanova, Elin Svensson).
Tredje perioden: 2–0 (45.55) Julia Östlund (Elin Svensson, Jenniina Nylund), 2–1 (49.51) Leia Eriksson (Ida Kuoppala, Jenna Pirttijärvi).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Brynäs: 4-0-1
Skellefteå AIK: 1-1-3
Nästa match:
Brynäs: Luleå/MSSK, hemma, 26 oktober
Skellefteå AIK: Modo Hockey, borta, 26 oktober
