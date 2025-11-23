Modo Hockey tog förlängningsseger mot Linköping

Modo Hockey vann med 3–2 efter förlängning

Neena Brick avgjorde för Modo Hockey

Fjärde förlusten i följd för Linköping

Modo Hockeys väg till seger mot Linköping hemma i SDHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Neena Brick som gjorde det avgörande målet.

– Vi spelade riktigt bra i två perioder. Kul att få belöning i andra, men hade gärna sett mer och deras målvakt spelade starkt. Tredje perioden var raka motsatsen till vad vi pratade om tidigare, det är en besvikelse att tappa ledningen så sent i matchen. Det borde aldrig hända, men därför starkt att samla sig och få den där extrapoängen på övertid, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

I och med detta har Linköping fyra förluster i rad.

Brynäs nästa för Modo Hockey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Sarah Marchand gjorde 1–0 till Modo Hockey 2.15 in i andra perioden efter förarbete av Alyssa Mcleod och Vendula Pribylova.

Efter 3.41 i andra perioden nätade Ebba Berglund på pass av Courtney Vorster och Maja Åkerlund och gjorde 2–0.

Linköping reducerade till 2–1 med 1.47 kvar att spela genom Lindsay Agnew-Svedén efter förarbete från Madeleine Leidt.

Lindsay Agnew-Svedén stod för målet när laget kvitterade till 2–2 med 19 sekunder kvar att spela assisterad av Hana Haasova och Marthe Pabsdorff Brunvold.

Matchvinnare för hemmalaget Modo Hockey blev Neena Brick som 3.19 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Modo Hockeys fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Linköpings femte uddamålsförlust.

Modo Hockey stannar därmed på femte plats och Linköping på sjunde plats i tabellen.

I nästa match, fredag 28 november möter Modo Hockey Brynäs borta i Monitor ERP Arena 18.00 medan Linköping spelar hemma mot Luleå 19.00.

Modo Hockey–Linköping 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (22.15) Sarah Marchand (Alyssa Mcleod, Vendula Pribylova), 2–0 (23.41) Ebba Berglund (Courtney Vorster, Maja Åkerlund).

Tredje perioden: 2–1 (58.13) Lindsay Agnew-Svedén (Madeleine Leidt), 2–2 (59.41) Lindsay Agnew-Svedén (Hana Haasova, Marthe Pabsdorff Brunvold).

Förlängning: 3–2 (63.19) Neena Brick (Vendula Pribylova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-0-3

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: Brynäs IF, borta, 28 november

Linköping: Luleå/MSSK, hemma, 28 november