Modo Hockey avgjorde tät match mot SDE i tredje perioden

Modo Hockey segrade – 3–1 mot SDE

Sarah Marchand matchvinnare för Modo Hockey

Andra raka segern för Modo Hockey

Matchen mellan hemmalaget Modo Hockey och gästande SDE var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Modo Hockey och vann matchen i SDHL med 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Modo Hockey–SDE – mål för mål

SDE tog ledningen efter 13 minuters spel genom Mathea Fischer framspelad av Kayleigh Hamers och Samantha Cogan. Efter 6.36 i andra perioden slog Maja Grundström till på pass av Neena Brick och kvitterade för Modo Hockey. I tredje perioden gjorde Modo Hockey 2–1 efter 7.03 genom Sarah Marchand framspelad av Justine Leanne Reyes. Och med bara 42 sekunder kvar satte Ebba Hedqvist 3–1 på pass av Aoi Shiga och Mira Hallin.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Modo Hockey med 17–10 och SDE med 13–13 i målskillnad.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och SDE på femte plats i tabellen.

Lagen möts igen i Hägglunds Arena, söndag 2 november 12.00.

Modo Hockey–SDE 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (13.06) Mathea Fischer (Kayleigh Hamers, Samantha Cogan).

Andra perioden: 1–1 (26.36) Maja Grundström (Neena Brick).

Tredje perioden: 2–1 (47.03) Sarah Marchand (Justine Leanne Reyes), 3–1 (59.18) Ebba Hedqvist (Aoi Shiga, Mira Hallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-1-1

SDE: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey: SDE HF, hemma, 2 november

SDE: Modo Hockey, borta, 2 november