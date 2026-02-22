Millie Rose Sirum lämnar Skellefteå AIK med omedelbar verkan.

Klubben meddelar att parterna går skilda vägar och bryter kontraktet.

Millie Rose Sirum bryter sitt kontrakt med Skellefteå AIK. Foto: Vaclav Pancer/CTK Photo/Alamy

Med sina nio mål och 18 poäng har Millie Rose Sirum varit en av Skellefteås bästa spelare i SDHL den här säsongen. Hon är trea i lagets interna skytteliga samt har gjort fjärde flest poäng bland lagets spelare.

Nu meddelar Skellefteå plötsligt att norskan bryter med sitt kontrakt och lämnar med omedelbar verkan.

– Vi har haft en öppen och respektfull dialog om vägen framåt och har tillsammans landat i att det bästa för båda parter är att gå skilda vägar. Vi tackar Millie för hennes tid hos oss och önskar henne lycka till i den fortsatta karriären, säger Skellefteås general manager Ulrika Dahlgren i ett uttalande på klubbens hemsida.

Millie Rose Sirum flyttade till Skellefteå inför årets säsong och skrev då på ett tvåårskontrakt med klubben. I avtalet fanns däremot en klausul som gjorde det möjligt för båda parter att avsluta kontraktet inför det andra året på kontraktet. Med bara två matcher kvar av grundserien och ett stundande slutspel som väntar aktiveras nu klausulen och Rose Sirum lämnar Skellefteå direkt.

Den 25-åriga forwarden tillbringade flera år på college i USA innan hon skrev på för Skellefteå. Förra året spelade Rose Sirum VM och blev Norges poängbästa spelare med 1+2 på fyra matcher. Än är det inte känt var Millie Rose Sirum kommer att fortsätta sin hockeykarriär.

Source: Millie Rose Sirum @ Elite Prospects