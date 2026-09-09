Michaela Pejzlová slog till två gånger om i SDHL-premiären.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Under onsdagskvällen inleddes SDHL-säsongen 2026/27 där fjolårsfinalisten Frölunda ställdes mot Färjestad i den första matchen i premiäromgången.

Frölunda, som tippas vara med och slåss om SM-guldet även i år, fick då en smakstart på säsongen hemma i Frölundaborg.

Efter knappt elva minuters spel tog Frölunda ledningen och det var en ny bekantskap som presenterades. Den tjeckiska stjärnan Michaela Pejzlová värvades till Frölunda tätt inpå säsongen och levererade nu direkt. Hon satte SDHL-säsongens första mål, assisterad av poängdrottningen Elisa Holopainen som ska lämna för PWHL -spel senare under hösten.

Michaela Pejzlová tvåmålsskytt för Frölunda i SDHL-premiären

Frölunda utökade sedan till 2-0 genom backtalangen Ebba Westerlind och innan periodens slut kom även 3-0 när tyskan Emily Nix blev målskytt. I andra perioden fick Färjestad sedan kontakt när Julie Gough reducerade i powerplay, men Frölundas stjärnor klev sedan in i handlingarna igen.

Emily Nix gjorde sitt andra mål i matchen, efter att bara ha gjort tre mål på hela säsongen i fjol, för 4-1. Därefter klev nyförvärvet Pejzlová fram igen och satte även hon sitt andra mål för kvällen och det var 5-1 till Frölunda efter 40 minuters hockey, och segern var således i princip redan säkrad.

Färjestad lyckades reducera i tredje perioden men närmare än så kom aldrig bortalaget. I stället pallade Frölunda för favorittrycket och vinner premiärmatchen med 5-2. En av lagets främsta spelare, Damkronornas Sofie Lundin, stod då också för en stark premiär då hon noterades för tre assist i vinsten.

Frölunda – Färjestad 5–2 (3-0,2-1,0-1)

Frölunda: Michaela Pejzlová 2, Emily Nix 2, Ebba Westerlind.

Färjestad: Julie Gough, Emma Murén.