Efter succén i TV-pucken – skriver långt kontrakt med Färjestad

15-åriga Matilda Henriksson Ribeiro har tagit stora kliv sedan flytten från Karlskoga till Färjestad. Nu får talangen fortsatt förtroende och skriver ett långtidskontrakt för SDHL med klubben.

– Det känns otroligt stort, säger Matilda till lagets hemsida.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

15-åringen anslöt till Färjestad inför säsongen från Karlskoga. Hon har även fått möjligheten att testa på SDHL under säsongen, något hon nu kommer få mer av.

– Det känns otroligt stort, och jag är väldigt tacksam för förtroendet jag får från Färjestad BK. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas hårt varje dag i klubbens miljö, säger hon till lagets sajt.

Under den pågående säsongen i Region U19 Väst har 15-årige Matilda Henriksson Ribeiro gjort elva matcher där hon stått för tio poäng (7+3). I årets TV-puck gjorde hon också tolv poäng på åtta matcher när Värmland vann TV-pucken för första gången någonsin på flicksidan.

– Vi är väldigt glada över att Matilda väljer att stanna hos oss. Hon är en ung talang med otroligt mycket hockey i sig vilket hon redan visat på träningar och några matcher redan den här säsongen. Matilda kommer vara en stor del av våran satsning framåt, och vi är glada att hon har skrivit på ett kontrakt som löper över tre år, säger sportchef Emma Murén.

Färjestad är placerade på en åttonde plats i tabellen. Nu återstår det endast två omgångar av SDHL där ett dubbelmöte mot serieledande Frölunda väntar för värmlandslaget.

Source: Matilda Henriksson Ribeiro @ Elite Prospects