Lade av i våras – är tillbaka i ny roll

Maja Beverin är tillbaka i HV71 som ledare för hockeyskolan för flickor.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Efter att ha vunnit SM-guld med Frölunda 2025 valde Maja Beverin sedan att flytta hem till moderklubben HV71 inför förra säsongen.

24-åringen var assisterande kapten för HV:s lag i SDHL förra säsongen men det blev inte mer än 24 matcher tillbaka i HV71-tröjan för Beverin. Efter säsongens slut meddelade Maja Beverin nämligen att hon avslutade sin hockeykarriär . I stället skulle backen utbilda sig till att bli polis.

– Jag är otroligt tacksam för att få avsluta karriären där allting en gång började – i klubben som alltid kommer ha en speciell plats i mitt hjärta. Tack för alla minnen, människor och lärdomar som format mig längs vägen. Nu ser jag med glädje och förväntat fram emot nästa kapitel i livet, där studier och nya spännande utmaningar väntar, sade Maja Beverin via HV:s hemsida i våras.

Maja Beverin är tillbaka i HV71

Nu är dock Maja Beverin tillbaka i HV71 igen – dock i en helt ny roll.

Under onsdagen presenterar nämligen HV att 24-åringen är klar som ny ledare i hockeyskolan för flickor.

– Det är otroligt kul och jag är extremt taggad att få vara med på den resan i uppstarten här. Det ska bli jätteroligt, säger Beverin i ett klipp via klubbens hemsida .

Maja Beverin inleder sitt nya arbete inom HV71 redan den här veckan då hockeyskolan börjar på söndag, 27 september.

– Att få vara med och fortsätta lyfta damhockeyn, speciellt här hemma i moderklubben, det var ett självklart ja för min del, säger hon.

Under sin spelarkarriär gjorde Maja Beverin 177 SDHL-matcher för HV71, Göteborg HC och Frölunda. Hon var med på hela Frölundas resa från uppstarten i NDHL 2022 till SM-guldet 2025 innan hon vände hem till HV71 igen förra året.