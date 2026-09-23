Debutantens chock: "Först tänkte jag om det verkligen var sant"

Lisa Jönsson berättar om oväntade samtalet att hon blivit uttagen till Damkronorna.

Foto: Ronnie Rönnkvist

När Erika Holst presenterade sin trupp till turneringen i Finland fanns en debutant med. Det handlar om målvaktstalangen, Lisa Jönsson, som till vardags spelar för Northeastern University i USA . Och det var en överraskad 22-åring som fick ett samtal av förbundskaptenen.

– Erika Holst ringde för ett tag sedan och sa att jag hade kommit med, berättar Lisa Jönsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Först tänkte jag om det verkligen var sant. Otroligt kul. Jag känner mig stolt och glad över att dom ville ta ut mig.

Lisa Jönsson: "Det känns bra att vara nervös"

Tre Kronor Dam spelar tre matcher i finska Lahtis. Dels möter man hemmanationen, dels även Tjeckien och Schweiz.

– Klart att jag går in med inställningen att få spela matcher. Sedan också att vi ska bygga vidare på förra turneringen när dom vann Euro Hockey Tour. Att vinna den här turneringen också är vad vi siktar på.

Nervös?

– Klart att jag är nervös, men det känns ändå bra att vara nervös för det betyder att det betyder någonting och jag verkligen vill prestera. Jag tar det som en bra sak.

Lisa Jönsson inför JVM 2021.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Som målvaktskollega i landslaget får hon Emma Söderberg.

– Jag känner henne ganska bra. Hon var och tränade med MoDo ett tag då jag gick på hockeygymnasiet där. Sedan har jag tränat lite på samma is som henne i sommar. Hon är jättetrevlig och bra på hockey.

– Hon har gått igenom allt det här med college och proffsliga. Dessutom har hon erfarenheter från stora turneringar.

– Klart att jag kommer fråga henne lite om hur hon laddar upp och hanterar saker. Eftersom hon är så pass trevlig tror jag att vi kommer ha en bra jargong.

Starka åren på college: "Jag är väldigt nöjd"

Lisa Jönsson kan se tillbaka på två säsonger i USA och spel för Northeastern University. En tid där hon har utvecklats en hel del som målvakt.

– Jag har spelat betydligt fler matcher i USA än hemma i Sverige, så jag har utvecklat mitt matchspel. Just att spela matcher är något jag blivit mycket bättre på. Det är en annan sak att träna jämfört med att spela matcher.

– Sedan har jag blivit betydligt snabbare. På liten rink behöver man också vara det i själva spelet, så det är också något jag utvecklat.

Senaste säsongen spelade Lisa Jönsson 29 matcher. 21 av dessa vann Northeastern och hon hade fina 93.9 i räddningsprocent.

– Jag är väldigt nöjd och tyckte att jag gjorde bra ifrån mig. Det som var bra jämfört med förra säsongen var att jag nu presterade över hela säsongen.

– Under mitt första år på college var det som att jag presterade betydligt bättre i början. Förra året höll jag en jämnare nivå, vilket var kul.

Lisa Jönsson har haft två väldigt framgångsrika år med Northeastern University.

Foto: Privat

Tror du det handlar om att du utvecklats som målvakt eller person?

– Både och. Jag har också lärt mig lite mer hur man tar hand om kroppen efter matcher, hur jag ser till att kunna prestera två dagar i rad och sedan vara redo nästa vecka igen.

Fina utmärkelsen: "Blev verkligen förvånad"

Som målvaktskollega på college har hon kanadensiskan Renna Trembecky.

– Det funkar bra. Hon är också väldigt duktig. Det är bra att ha tävling på varje träning.

– I princip tävlar vi mot varandra, men vi har en väldigt bra relation utanför isen. Sedan är det inte vi som bestämmer vem som ska spela utan det är coachen.

Under säsongen fick Lisa Jönsson dessutom ta emot en ärofylld utmärkelse, NCAA Scholar-Athlete of the Year.

– Det var otroligt roligt och jag blev verkligen förvånad över det också. Det är ett betyg på att man både klarar skolan och är en bra idrottare.

– Det var väldigt ärofyllt att få det priset eftersom det bara är en person per år som får det.

Lisa Jönsson är numera ensam svensk i laget efter det att Tuva Kandell åkt hem för att spela med Frölunda .

– Klart att det är tråkigt att Tuva åkte hem, men jag bor med två schweiziska lagkompisar (Ivana Wey och Alessia Baechler). Det funkar väldigt bra och är lite skönt att ha européer att bo med eftersom vi tänker lite lika.

Lisa Jönsson spelade i MoDo under flera år innan flytten till Nordamerika.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Lisa Jönsson: "Då har jag en chans att ta mig till VM"

Kommande säsong kommer dessutom Joel Kjellberg spela för Northeastern University dit han flyttat från Arizona State University.

– Jag känner faktiskt inte Joel utan bara hunnit prata med honom några minuter här och där. Tydligen bor vi också nära varandra. Han verkar trevlig, men jag har inte sett deras lag spela ännu. Kul att det även är en annan svensk här på skolan.

Vad blir det personliga målet för dig den här säsongen?

– Det blir att spela minst lika många matcher i NCAA som förra säsongen, om inte mer.

– Jag är otroligt stolt och glad över att få vara med i turneringen nästa vecka. Klart att jag siktar på att prestera bra där så jag har en chans att även ta mig till VM, avslutar Lisa Jönsson.