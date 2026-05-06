Luleå-profilen avslutar karriären efter 20 år

Johanna Fällman avslutar sin karriär.

35 år gammal bestämmer hon sig att tiden som spelare är över – men att utesluta hockeyn helt är inget hon planerar.

– Jag fortsätter jobba, säger profilen till Norrländska Socialdemokraten.

Johanna Fällman avslutar karriären. Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Efter 20 elitsäsonger och sju SM-guld avslutar Johanna Fällman sin 20 år långa karriär. Det bekräftar hon i en intervju med NSD.

– Det har lutat åt det här i flera år. Jag har haft världens roligaste jobb men allt har sin tid, säger Luleå-stjärnan till tidningen.

Anledningen till att 35-åringen väljer att avsluta karriären nu beror till största del på en axelskada hon drog på sig förra året. Skadan krävde operation som tog mycket på krafterna efter en intensiv rehab.

– Många säger att man känner sig redo när det är över, men det tror jag inte en sekund på. Hur tusan ska man kunna ta ett beslut och bara säga: ”Nu är jag klar”? Det är en efterhandskonstruktion. Jag sa till spelarna i laget att jag inte kommer bli snabbare, det kommer inte bli lättare, jag kommer inte hitta mer motivation – och det kommer inte bli mer spännande att spela borta mot HV71. Efter 20 år finns inte fler grejer att göra, säger Fällman.

Framtidsplanen: Fortsätta inom hockeyn

Det blev totalt sju SM-guld för backen, ett med MoDo Hockey, resterande med Luleå där hon gjorde tio säsonger. Kort sagt är hon en av de största svenska damhockeyspelarna genom tiderna.

Trots att hennes tid som spelare är över är hon inte riktigt klar med hockeyn än. Nu planerar 35-åringen att fokusera på flickverksamheten, och lite annat.

– Det är inte helt klart än. Men jag fortsätter jobba i flickverksamheten med utveckling och lite administration. Jag ska också fortsätta som fystränare för juniorlaget och ha någon form av tränarroll, berättar hon för NSD.

Source: Johanna Fällman @ Elite Prospects