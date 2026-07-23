Bygger om - på riktigt: "Mer än ord bakom"

HV71:s Thomas Pettersen och Thea Johansson.

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Kaos och svaga resultat har inte bara varit en del av vardagen i HV71 Dam:s herrlag de senaste säsongerna. Men nu, när tre år av SDHL-kval ligger bakom dem i historieböckerna, är det dags att bygga om damlaget på riktigt.

Huvudtränaren, Thomas Pettersen, berättar om läget, och menar att man nu "börjar få kontinuitet" med både ledare och spelare.

– Jag vet att vi har sagt flera gånger att vi ”bygger om” och att vi ska göra en nystart utan att vi har lyckats ta de steg som behövs. Men den här gången ligger det mer än ord bakom. Jag ser verkligen fram mot den här säsongen då jag hoppats att vi tar åtskilliga kliv uppåt i SDHL, säger Pettersen i en intervju med Jönköpings-Posten.

Väntas tappa stjärnvärvningen: "Räknar med det"

Thea Johansson är en av de meriterade nyförvärven, även om hon väntas lämna för PWHL under säsongen. Annars ska tre spelare in inför seriestart, en back från de egna leden och två forwards utifrån, och Pettersen menar att det känns riktigt bra.

– Det har varit väldigt oroligt hos en rad klubbar där det har hänt mycket. Spelare har lämnat och jag tror att en del föreningar har en hel del jobb framför sig, säger han till JP om hur HV71 står sig mot de andra SDHL-lagen och fortsätter om Johansson.

– Det här har vi vetat om länge och det finns en plan för det också. Thea med oss och kör hela försäsongen och de första nio-tio matcherna i SDHL. Sedan väntar VM och där är hon given i Damkronorna. Efter det lutar det åt att hon lämnar HV för spel i Vancouver även om jag givetvis hoppas att hon är kvar, men vi räknar med att hon lämnar, så pass bra är hon.

Att just lyfta från de egna leden är också något tränaren menar att klubben siktar på att göra i ännu större utsträckning.