Galna räddningen (?): ”Då är det otroligt”

Med 0–2 i matcher och 0–1 på tavlan fick Luleå ett mål bortdömt mot Brynäs. Men var pucken verkligen inte över linjen?

– Är det en räddning så är det otroligt, men det är svårt att se på alla de där vinklarna, säger kommentatorn i SDHL:s sändning av semifinalen.

Tilde Grillfors slänger sig och räddar ett mål i SM-semifinalen mellan Brynäs och Luleå. Foto: YouTube/SDHL (skärmdump).

För första gången sedan 2017 är Luleå på väg att missa SM-final på damsidan. Detta då Brynäs, inför måndagen, hade säkrat 2–0 i matcher i SM-semifinalen.

– Det är så satans jävla dåligt, sa Johanna Fällman senast och slängde av sig hörlurarna i frustration.

Idag, när Luleå hade kniven mot strupen – och dessutom 0–1 på tavlan i första perioden, fick man ett mål bortdömt efter en lång granskning. Via köksvägen hade pucken studsat upp, och var på väg mot nät, när 17-årige Tilde Grillfors slängde sig med handen före. Domaren signalerade inte för mål på isen, men talangen hamnade i slutändan över linjen – i den egna buren.

Till slut, när man inte kunde se var pucken hamnade, meddelade matchens domare att målet dömts bort.

– Det är klart att man tänker på det så, men samtidigt måste man släppa ner axlarna och bara köra. Det är roliga matcher att spela, säger Luleås Inez Nygren efter första perioden, om det pressade läget.

Frustrationen: ”Det är så jävla dåligt”

Tidigt i andra perioden utökade Brynäs till 2–0. Därifrån fortsatte sedan puckarna att trilla in och när Luleå tog time out med nio minuter kvar visade resultattavlan 4–0.

– Fösta perioden… vi står på hälarna i försvarszon och de kör över oss en stund där. I andra drar vi på oss onödiga utvisningar och de är bra i powerplay. Det blir tufft att spela boxplay så ofta, sa Wilma Sjölund i SDHL:s sändning efter andra perioden.

– Det är bara att köra över någon, nej jag vet inte… Det är så jävla dåligt, så det gäller att bara köra, annars är det slut på säsongen, fortsatte hon.

