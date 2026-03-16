Storhetstiden över i Luleå? ”Så jävla dåligt”

För första gången sedan 2017 kommer Luleå inte att spela SM-final. Under måndagen slog Brynäs in sista spiken med 4–0.

– Det känns som att vi är rädda att förlora, och då blir det tufft, säger tränaren Melinda Olsson i SDHL:s sändning.

Säsongen är över för Luleå och tränaren Melinda Olsson.

Redan vid den andra SM-semifinalen mot Brynäs blev frustrationen i Luleå tydlig. ”Det är så satans jävla dåligt” sa Johanna Fällman och kastade av sig hörlurarna i intervjun under SDHL:s sändning. Då var läget 0–2 i matcher, med en sista chans att rädda säsongen.

Nu är det klart att laget från Norrbotten, med fyra raka guld innan fjolåret, missat SM-finalen. Detta för första gången sedan 2017.

– Fösta perioden… vi står på hälarna i försvarszon och de kör över oss en stund där. I andra drar vi på oss onödiga utvisningar och de är bra i powerplay. Det blir tufft att spela boxplay så ofta, sa Wilma Sjölund i SDHL:s sändning efter andra perioden.

– Det är bara att köra över någon, nej jag vet inte… Det är så jävla dåligt, så det gäller att bara köra, annars är det slut på säsongen, fortsatte hon.

Tränarens svar: ”Det är mitt ansvar”

Efter slutsignalen i 0–4-matchen summerar även tränaren Melinda Olsson sina känslor.

– Jag tycker att vi kommer ut svagt. Vi vinner inte många närkamper. Det är som att vi är lite rädda där ute, och det är mitt ansvar, att se till att vi är redo från start. Sen gillar jag pushen i tredje, men vi behöver göra det från start. Brynäs vinner rättvist, helt klart, säger hon besviket.

Olsson trycker på en stolthet över laget, att man fortsatt under den tyngre säsongen. Men samtidigt svarar hon kort om resultatet ”vi vill alltid vinna”.

Frölunda leder den andra semifinalserien mot SDE med 2–0 i matcher.