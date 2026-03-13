Ilskan – kastar hörlurarna i tv-sändningen: ”Så satans jävla dåligt”

2017 var senast som Luleå missade SM-final.

Efter stort drama vann Brynäs sin andra raka semifinal – och Luleå är illa ute.

Då tappade Luleås Johanna Fällman fattningen.

– Det är så satans jävla dåligt, säger Johanna Fällman i SDHL:s sändning.

Johanna Fällman blev riktigt förbannad efter matchen. Foto: SDHL:s Youtube-kanal.

Luleå Hockeys dominans av svensk hockey fick sig en törn förra säsongen. Då slogs man av Frölunda i finalen. I årets serie slogs man om seriesegern med just Frölunda, men ”förlorade” densamma med två poängs marginal.

På fredagen var det dags för den andra semifinalen mellan Luleå och Brynäs – efter att Brynäs vunnit första stormötet i Luleå med 3–2.

I det andra mötet på fredagen var det återigen väldigt jämnt – och 1–1 skulle stå hela vägen in i slutet.

Släkten var värst – sänkte Luleå

Trodde många i alla fall.

För släkten var värst när den tidigare Luleå-forwarden Noora Tulus avgjorde med mindre än två minuter kvar att spela. Finskan blev därmed hjälte mot sitt gamla lag.

För Brynäs då. Därefter tog Luleå ut målvakten och försökte pusha för seger.

Segern var Brynäs andra raka i Luleå, i semifinalsseriens andra match. Därmed har favoriten Luleå en riktigt tuff uppförsbacke inför fortsättningen i SDHL:s semifinalsserie.

Efter matchen tappade Johanna Fällman det fullständigt i intervjun i SDHL:s sändning.

– Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden, förbannelse. Jag orkar inte, tack, det räcker, säger Johanna Fällman och kastar hörlurarna.