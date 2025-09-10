Seger för Frölunda HC med 3–2 efter straffar

Hanna Olsson matchvinnare för Frölunda HC

Tredje raka segern för Frölunda HC

Det var jämnt hela vägen när Frölunda HC mötte Linköping hemma i SDHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Frölunda HC var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Hanna Olsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

– Vi blandade och gav idag. Till och från väldigt bra spel och sen lite sämre. Fortsätta jobba på att utveckla spelet och kemin i femmorna. Men ytterligare en vinst är ett styrkebesked, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

SDE nästa för Frölunda HC

Frölunda HC tog ledningen efter 12.36, genom Elisa Holopainen på pass av Sanni Rantala. Efter 37 sekunder i andra perioden nätade Sara Hjalmarsson, på pass av Madeleine Leidt och Hana Haasova och kvitterade för Linköping. Frölunda HC gjorde 2–1 genom Andrea Dalen efter 14.14 i tredje perioden.

Linköping kvitterade till 2–2 genom Ella Jämsén med 1.17 kvar att spela av perioden. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Hanna Olsson för.

Det här var Frölunda HC:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Efter tre matcher har Frölunda HC nu åtta poäng och Linköping har fyra poäng.

Frölunda HC möter SDE i nästa match hemma fredag 12 september 19.00. Linköping möter samma dag Skellefteå hemma.

Frölunda HC–Linköping 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (12.36) Elisa Holopainen (Sanni Rantala).

Andra perioden: 1–1 (20.37) Sara Hjalmarsson (Madeleine Leidt, Hana Haasova).

Tredje perioden: 2–1 (54.14) Andrea Dalen (Sofie Lundin), 2–2 (58.43) Ella Jämsén (Felicia Levin).

Straffar: 3–2 (65.00) Hanna Olsson.

Nästa match:

Frölunda HC: SDE HF, hemma, 12 september

Linköping: Skellefteå AIK, hemma, 12 september