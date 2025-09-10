Frölunda HC starkast i straffläggningen – vann hemma mot Linköping
- Seger för Frölunda HC med 3–2 efter straffar
- Hanna Olsson matchvinnare för Frölunda HC
- Tredje raka segern för Frölunda HC
Det var jämnt hela vägen när Frölunda HC mötte Linköping hemma i SDHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Frölunda HC var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Hanna Olsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.
– Vi blandade och gav idag. Till och från väldigt bra spel och sen lite sämre. Fortsätta jobba på att utveckla spelet och kemin i femmorna. Men ytterligare en vinst är ett styrkebesked, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.
SDE nästa för Frölunda HC
Frölunda HC tog ledningen efter 12.36, genom Elisa Holopainen på pass av Sanni Rantala. Efter 37 sekunder i andra perioden nätade Sara Hjalmarsson, på pass av Madeleine Leidt och Hana Haasova och kvitterade för Linköping. Frölunda HC gjorde 2–1 genom Andrea Dalen efter 14.14 i tredje perioden.
Linköping kvitterade till 2–2 genom Ella Jämsén med 1.17 kvar att spela av perioden. I straffläggningen var det Frölunda HC som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Hanna Olsson för.
Det här var Frölunda HC:s andra uddamålsseger den här säsongen.
Efter tre matcher har Frölunda HC nu åtta poäng och Linköping har fyra poäng.
Frölunda HC möter SDE i nästa match hemma fredag 12 september 19.00. Linköping möter samma dag Skellefteå hemma.
Frölunda HC–Linköping 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 1–0 (12.36) Elisa Holopainen (Sanni Rantala).
Andra perioden: 1–1 (20.37) Sara Hjalmarsson (Madeleine Leidt, Hana Haasova).
Tredje perioden: 2–1 (54.14) Andrea Dalen (Sofie Lundin), 2–2 (58.43) Ella Jämsén (Felicia Levin).
Straffar: 3–2 (65.00) Hanna Olsson.
Nästa match:
Frölunda HC: SDE HF, hemma, 12 september
Linköping: Skellefteå AIK, hemma, 12 september
