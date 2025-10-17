Frölunda HC har 13 raka segrar – vann mot SDE med 4–0

Frölunda HC vann med 4–0 mot SDE

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Frölunda HC:s Felizia Wikner-Zienkiewicz tvåmålsskytt

Frölunda HC är i riktigt bra form just nu. På fredagen kom seger nummer 13 i rad, efter 4–0 (3–0, 1–0, 0–0) borta mot SDE. Det innebär också att SDE har sju raka förluster i SDHL.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte så här om matchen:

– Starkt bortaseger och skönt att sätta några mål i powerplay. Stabil insats av Brändli i målet. Grymt starkt av laget att komma ut i 13 matcher och hitta en väg att vinna. Vi är fortsatt ödmjuka inför uppgiften.

Felizia Wikner-Zienkiewicz med två mål för Frölunda HC

Frölunda HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Emily Nix också 0–4 efter 12.04 i andra perioden. Tredje perioden blev mållös och Frölunda HC höll i sin 4–0-ledning och vann.

Frölunda HC:s Hanna Olsson stod för tre poäng, varav ett mål.

SDE:s nya tabellposition är sjätte plats medan Frölunda HC leder serien.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 19 oktober. Då möter SDE HV 71 i Enebybergs Ishall 14.00. Frölunda HC tar sig an Djurgården borta 12.00.

SDE–Frölunda HC 0–4 (0–3, 0–1, 0–0)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 0–1 (3.38) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Hanna Olsson, Ebba Westerlind), 0–2 (9.26) Hanna Olsson (Edit Danielsson), 0–3 (17.40) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Hanna Olsson).

Andra perioden: 0–4 (32.04) Emily Nix.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 0-2-3

Frölunda HC: 5-0-0

Nästa match:

SDE: HV 71, hemma, 19 oktober

Frölunda HC: Djurgårdens IF, borta, 19 oktober