Formstarka Brynäs vann mot Skellefteå

Brynäs segrade – 4–0 mot Skellefteå

Brynäs femte seger på de senaste fem matcherna

Julia Östlund matchvinnare för Brynäs

Brynäs är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Skellefteå borta i Skellefteå Kraft Arena på fredagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 0–4 (0–0, 0–1, 0–3) innebär att Brynäs nu har fem segrar i följd i SDHL, och är fortfarande obesegrat i år.

Luleå nästa för Brynäs

Första perioden blev mållös. Det var först 10.04 in i andra perioden som Brynäs tog ledningen genom Julia Östlund assisterad av Mina Waxin.

Även i tredje perioden var det Brynäs som var vassast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Tilde Sundnäs Grillfors, Elin Svensson och Hanna Thuvik.

Efter fem matcher har Skellefteå nu sex poäng och Brynäs har 15 poäng.

Skellefteå tar sig an Modo Hockey i nästa match hemma söndag 21 september 15.30. Brynäs möter samma dag 15.00 Luleå borta.

Skellefteå–Brynäs 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 0–1 (30.04) Julia Östlund (Mina Waxin).

Tredje perioden: 0–2 (46.50) Tilde Sundnäs Grillfors (Anna Brenkle), 0–3 (55.05) Elin Svensson (Viivi Vainikka, Noora Tulus), 0–4 (59.50) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå: 2-0-3

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Skellefteå: Modo Hockey, hemma, 21 september

Brynäs: Luleå/MSSK, borta, 21 september