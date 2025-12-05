Fjärde raka för Skellefteå AIK efter seger mot Linköping

Skellefteå AIK-seger med 2–0 mot Linköping

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Millie Rose Sirum avgjorde för Skellefteå AIK

Formen är bra just nu för Skellefteå AIK. På fredagen kom fjärde raka segern i SDHL, 2–0 (0–0, 1–0, 1–0), hemma mot Linköping. Det innebär att Linköping åkte på åttonde raka förlusten.

Skellefteå AIK–Linköping – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

6.51 in i andra perioden gjorde Skellefteå AIK 1–0. Målskytt var Millie Rose Sirum med assist av Lotti Odnoga och Jenna Pirttijärvi.

Laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 1.45 kvar att spela genom Jenna Pirttijärvi på passning från Millie Rose Sirum och Sini Karjalainen. 2–0-målet blev matchens sista.

Linköping ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK är Färjestad. Lagen möts söndag 7 december 12.00 i Skellefteå Kraft Arena. Linköping tar sig an Djurgården hemma onsdag 17 december 18.00.

Skellefteå AIK–Linköping 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Andra perioden: 1–0 (26.51) Millie Rose Sirum (Lotti Odnoga, Jenna Pirttijärvi).

Tredje perioden: 2–0 (58.15) Jenna Pirttijärvi (Millie Rose Sirum, Sini Karjalainen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Linköping: 0-1-4

Nästa match:

Skellefteå AIK: Färjestad BK, hemma, 7 december

Linköping: Djurgårdens IF, hemma, 17 december