Färjestadshjälten slutar: ”Evigt tacksam”

Nu står det klart att Emelie Córdoba lägger skridskorna på hyllan.

Emelie Córdoba, 31, har spelat på hög nivå under hela sin karriär och varit en nyckelspelare i att bygga upp dagens Färjestad.

Hon lämnade Göteborg HC (nuvarande Frölunda) för spel i Färjestad i NDHL 2022. Sedan dess har hon varit en av nyckelspelarna bakom klubbens historiska avancemang till SDHL. Laget tog sig till kvartsfinal första året men brottades till slut ned av Frölunda efter en stark inledning på serien.

”Något jag aldrig kommer glömma”

Nu står det klart att Färjestad inte kan räkna med 31-åringen till nästa säsong. Lagkaptenen väljer att avsluta karriären.

– Att ha fått möjligheten att vara en del i den resa som Färjestad gjort är något jag aldrig kommer glömma, skriver hon i ett uttalande på Instagram.

Totalt gjorde hon 210 matcher i SDHL och 140 i NDHL.