Färjestad vann mot Linköping – efter mål av Alexie Guay

Färjestad vann med 1–0 på bortaplan mot Linköping i SDHL. Matchens enda mål gjorde Alexie Guay, inskickat i andra perioden. Tredje perioden blev mållös.

Linköping–Färjestad – mål för mål

Linköping har en vinst och fyra förluster och 6–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har tre vinster och två förluster och 14–12 i målskillnad. Det här var Linköpings fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Färjestads andra uddamålsseger.

Det här betyder att Färjestad ligger på sjunde plats i tabellen och Linköping är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Linköping är Brynäs. Lagen möts fredag 21 november 18.00 i Monitor ERP Arena. Färjestad tar sig an Brynäs borta onsdag 19 november 19.00.

SDHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (37.52) Alexie Guay (Emma Murén, Michelle Löwenhielm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Färjestad: 3-0-2

