Emma Nordin uppges ersätta Oskar Häggström som sportchef i Luleå/MSSK.

Efter de stora framgångsåren har Luleå/MSSK tappat sin plats på tronen de senaste säsongerna. 2024/25 förlorade Luleå i finalen mot Frölunda HC . Förra säsongen tog sig Luleå sedan inte ens till SM-final för första gången på nio år då laget åkte ut i semifinal när Brynäs IF senare blev mästare.

Även under årets säsong är Luleå bakom just Brynäs och Frölunda då norrbottniskorna landar in på tredjeplats i SDHL inför höstuppehållet.

Nu kommer det också att bli en rockad i lagledningen framöver.

Sportchefen lämnar – Emma Nordin tar över

2024 klev Oskar Häggström upp som ny sportchef för Luleå/MSSK efter att ha varit assisterande tränare under sju säsonger. Häggströms avtal med Luleå löper dock ut efter säsongen och nu tidigare i dag skrev Norrbottens-Kuriren att samtalen mellan parterna har brutit samman. Det har lett till att Häggström informerat klubbledningen att han inte kommer att förlänga sitt kontrakt efter säsongens slut.

– Jag kan bekräfta att det här blir min sista säsong i förening. I övrigt har jag inga kommentarer just nu, säger Oskar Häggström själv till tidningen.

Luleå/MSSK har nu redan gjort klart med Häggströms ersättare – som redan finns i föreningen.

På sin hemsida bekräftar Luleå att det är legendaren Emma Nordin som befordras och blir ny sportchef i Luleå. Nordin tar över redan nu.

– Det känns otroligt ärofyllt att få möjligheten att jobba som sportchef i Luleå Hockey/MSSK – som jag känner så passionerat för sedan min tid som spelare och ledare i föreningen. Och jag lovar att göra mitt yttersta varje dag för att Luleå Hockey skall bli bättre, säger Nordin på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget och vill bygga vidare på det som Oskar redan påbörjat och som jag har stor respekt för. Där ett av de första uppdragen blir att säkra en tränarlösning för nästa säsong och fortsätta arbetet med att bygga truppen för framtiden. Det känns även bra att Oskar blir kvar för att göra en ordentlig överlämning till mig.

En av de största i Luleå/MSSK

Emma Nordin är en av svensk damhockeys största genom tiderna. Född i Örnsköldsvik kom hon fram i MoDo Hockey. 2015 gick flytten sedan upp till Luleå där Nordin på allvar etablerade sig som en av de bästa spelarna i SDHL:s historia.

Nordin vann sju SM-guld som spelare, först med MoDo 2012 innan hon även blev mästare i Luleå sex gånger, 2016, 2018, 2019, 2021, 2023 och 2024. Emma Nordin har då alla tiders poängrekord i SDHL med hela 580 poäng på 475 matcher vilket är bäst genom tiderna.

I Luleå gjorde Nordin 508 poäng på 362 matcher vilket är bäst i klubbens historia. Efter att hon avslutade karriären 2025 hyllades Emma Nordin av Luleå/MSSK genom att få sin tröja hissad till taket av Coop Norrbotten Arena.

– Det känns spännande med Emma Nordin som ny sportchef för Luleå Hockey/MSSK och hon känns med sin bakgrund och sina tankar kring hur vi skall utveckla verksamheten som rätt person att leda vår dam- och tjejverksamhet in i framtiden, säger klubbdirektör Per Ekervhen.

– Emma har varit med oss från början och är en stor del av vår historia, dessutom har hon levt med hockeyn i princip hela sitt liv och har ett brett kontaktnät och förtroende runt om i hockey-Sverige.

Sedan hon lade skridskorna på hyllan har Emma Nordin haft en roll som spelarutvecklare inom Luleå/MSSK med fokus på på juniorverksamheten. Nu kliver hon alltså upp och blir ny sportchef i klubben.