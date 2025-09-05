Legendaren fick tröjan hissad i taket: ”Det är bara början”

Emma Nordin, 34, fick sin Luleå-tröja hissad på fredagen.

Legendaren hyllades stort av publiken i Coop Norrbotten Arena.

– I dag var det jag som fick den stora äran att vara symbol för det vi tillsammans har åstadkommit. Det känns därför extra speciellt att så många spelare och ledare är på plats ikväll och delar den här stunden med mig, säger hon i sitt tal.

Emma Nordin hyllades av supportrarna.

Foto: Bildbyrån

Premiären i SDHL mellan Luleå och Frölunda var laddad av många anledningar.

Det var svensk damhockeys två finallag som skulle mötas direkt i inledningen av den nya säsongen. Men också för att det var jubileum för Luleå Hockeys damsektion, som fyller tio år.

”Du har varit en viktig grundsten”

Då passade föreningen på att hylla en spelare som varit med under hela resan. Emma Nordin, 34, fick sin tröja hissad i taket.

Under ceremonin motiverade Luleå Hockeys styrelseordförande Ann-Christin Viklund varför just Nordins tröja skulle hissas i taket.

– Du är ambassadören och förebilden samt inspiratören, och hur du ödmjukt alltid ställer upp och möter barnens drömmar med ett välkomnande leende. Du har därför också varit ett viktig grundsten i att bygga möjligheter för svensk damhockey. För Luleå Hockey var du en genuin guldmakare med hela sex SM-guld i klubben, säger hon.

Nordins tröja hissad i taket.

Foto: Bildbyrån

Nordins ord: ”Från i dag skrivs ny historia”

Vid ceremonin närvarade Jan Sandström, Roger Åkerström och Stefan ”Skuggan” Nilsson, som alla har varsin tröja i taket redan.

Emma Nordin höll själv ett tal för publiken, det märktes att hon var berörd.

– För tio år sedan startade vi en resa som vuxit till historia. För tio år sedan kunde ingen av oss drömma om att den här kvällen kunde komma. Från i dag skrivs ny historia. I dag var det jag som fick den stora äran att vara symbol för det vi tillsammans har åstadkommit. Det känns därför extra speciellt att så många spelare och ledare är på plats ikväll och delar den här stunden med mig. För utan er hade den här kvällen aldrig varit möjlig.

Efter tröjhissningen kramades hon om av lagkamrater och Frölundas kapten Hanna Olsson.