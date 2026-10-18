SDHL

Måldrottningen bröt måltorkan – efter sex matcher utan nätkänning

Publicerad 18 oktober 2026 19:25
Hockeysverige
Hockeysverige
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Efter sex mållösa matcher fick Elisa Holopainen äntligen jubla igen. Frölundastjärnan, som var bäst i SDHL med 27 mål förra säsongen, nätade när göteborgarna besegrade Skellefteå med 5–1 på bortaplan. Segern var Frölundas tredje raka och innebär att laget klättrar till fjärde plats i tabellen.

Elisa Holopainen gjorde äntligen mål igen. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Elisa Holopainen gjorde äntligen mål igen. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Foto: BILDBYRÃN

Elisa Holopainen var SDHL stora måldrottning med 27 fullträffar förra säsongen. Men under inledningen av årets säsong har den finska forwarden fått vänta på att hitta rätt igen. Först i sin sjunde match kom säsongens första mål.

Det kom med drygt tre minuter kvar av bortamötet med Skellefteå. Hanna Olsson spelade fram Holopainen, som fastställde slutresultatet till 5–1 och kunde sätta punkt för måltorkan.

Frölunda hade redan skaffat sig ett rejält grepp om matchen. Emily Nix gav gästerna ledningen efter 3.39, och Ebba Westerlind utökade till 2–0 innan den första perioden var över. Skellefteå reducerade genom Jenna Pirttijärvi tidigt i den andra perioden, men Julia Liikala svarade med två mål och såg till att Frölunda HC Dam återtog kontrollen.

Julia Liikala tvåmålsskytt för Frölunda

Liikalas fullträffar betydde 3–1 och 4–1 innan Holopainen avslutade målskyttet i den tredje perioden.

Segern var Frölundas tredje i följd efter en något tveksam säsongsstart. Laget ligger nu fyra i SDHL-tabellen.

För Skellefteå fortsätter motgångarna. Efter bara två segrar på de nio inledande matcherna är laget nu ny jumbo i ligan.

Skellefteå AIK 1–5 Frölunda HC
SDHL · 18 oktober 2026 · Skellefteå Kraft Arena · Publik: 267
Periodresultat: 0–2, 1–2, 0–1

Mål

Tid Resultat Målskytt Assist
03:39 0–1 Emily Nix (5) Lisa Johansson
06:44 0–2 Ebba Westerlind (3) Elisa Holopainen, Hanna Olsson
24:02 1–2 Jenna Pirttijärvi (3) Leia Eriksson, Ida Kuoppala
24:48 1–3 Julia Liikala (1) Michaela Pejzlova
28:27 1–4 Julia Liikala (2) Madeleine Leidt
56:54 1–5 Elisa Holopainen (1) Hanna Olsson

Målvakter

Lag Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Skellefteå Camryn Drever 36/41 87,80 %
Frölunda Kassidy Sauvé 18/19 94,74 %

Matchstatistik

Statistik Skellefteå Frölunda
Skott på mål 19 41
Utvisningsminuter 4 4
Powerplay 0 % 0 %

Den här artikeln handlar om:

Ebba WesterlindHanna OlssonFrölunda HC Dam