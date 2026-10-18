Måldrottningen bröt måltorkan – efter sex matcher utan nätkänning

Elisa Holopainen gjorde äntligen mål igen. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Elisa Holopainen var SDHL stora måldrottning med 27 fullträffar förra säsongen. Men under inledningen av årets säsong har den finska forwarden fått vänta på att hitta rätt igen. Först i sin sjunde match kom säsongens första mål.

Det kom med drygt tre minuter kvar av bortamötet med Skellefteå. Hanna Olsson spelade fram Holopainen, som fastställde slutresultatet till 5–1 och kunde sätta punkt för måltorkan.

Frölunda hade redan skaffat sig ett rejält grepp om matchen. Emily Nix gav gästerna ledningen efter 3.39, och Ebba Westerlind utökade till 2–0 innan den första perioden var över. Skellefteå reducerade genom Jenna Pirttijärvi tidigt i den andra perioden, men Julia Liikala svarade med två mål och såg till att Frölunda HC Dam återtog kontrollen.

Julia Liikala tvåmålsskytt för Frölunda

Liikalas fullträffar betydde 3–1 och 4–1 innan Holopainen avslutade målskyttet i den tredje perioden.

Segern var Frölundas tredje i följd efter en något tveksam säsongsstart. Laget ligger nu fyra i SDHL-tabellen.

För Skellefteå fortsätter motgångarna. Efter bara två segrar på de nio inledande matcherna är laget nu ny jumbo i ligan.