Efterlängtad seger för Linköping – bröt förlustsviten mot Djurgården

Linköping vann med 3–2 mot Djurgården

Madeleine Leidt gjorde två mål för Linköping

Seger nummer 6 för Linköping

Det har varit en tung period med nio förluster i rad för Linköping i SDHL. Men borta mot Djurgården bröts den tunga sviten. Det blev 2–3 (0–0, 1–1, 1–2) i matchen på Hovet.

Madeleine Leidt blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 17.17 in i tredje perioden.

Linköpings Madeleine Leidt tvåmålsskytt

Den första perioden slutade 0–0.

11.49 in i andra perioden gjorde Linköping 1–0. Målskytt var Madeleine Leidt med assist av Lova Blom.

Djurgården kvitterade till 1–1 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Barbora Bartakova hittade rätt assisterad av Isabelle Leijonhielm och Brette Pettet.

Efter 12.29 i tredje perioden gjorde Linköping 1–2 genom Naomi Rogge.

Djurgården gjorde 2–2 genom Charlotte Akervik med 3.58 kvar att spela av perioden.

Linköping kunde dock avgöra till 2–3 med 2.43 kvar av matchen genom Madeleine Leidt.

Linköpings nya tabellposition är åttonde plats medan Djurgården är på sjunde plats.

Lördag 27 december 14.00 spelar Djurgården borta mot Färjestad. Linköping möter Frölunda HC hemma i Saab Arena söndag 21 december 16.00.

Djurgården–Linköping 2–3 (0–0, 1–1, 1–2)

SDHL, Hovet

Andra perioden: 0–1 (31.49) Madeleine Leidt (Lova Blom), 1–1 (39.56) Barbora Bartakova (Isabelle Leijonhielm, Brette Pettet).

Tredje perioden: 1–2 (52.29) Naomi Rogge (Lindsay Agnew-Svedén, Moa Wernblom), 2–2 (56.02) Charlotte Akervik (Barbora Bartakova, Brette Pettet), 2–3 (57.17) Madeleine Leidt (Eve Savander, Lova Blom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-1-1

Linköping: 1-0-4

Nästa match:

Djurgården: Färjestad BK, borta, 27 december 14.00

Linköping: Frölunda HC, hemma, 21 december 16.00