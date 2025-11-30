Djurgårdens trendbrott – slog jumbon

Djurgården vann med 3–2 efter förlängning

Charlotte Akervik avgjorde för Djurgården

HV 71:s nionde raka förlust

Det har varit en tung period med sju förluster i rad för Djurgården i SDHL. Men borta mot HV 71 bröts den sviten. Det blev 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1) efter förlängning i matchen i Husqvarna Garden.

Charlotte Akervik stod för Djurgårdens avgörande mål 2.08 in i förlängningen.

Frölunda HC nästa för Djurgården

HV 71 tog ledningen efter 7.55 genom Meja Andersson efter förarbete från Tea Løkke Nyberg.

Efter 6.36 i andra perioden slog Brette Pettet till framspelad av Emma Forsgren och Barbora Bartakova och kvitterade för Djurgården.

4.39 in i tredje perioden fick Kennedy Bobyck utdelning på pass av Julia Nearis och gav laget ledningen.

16.47 in i perioden nätade Djurgårdens Linda Vocetkova och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Djurgården blev Charlotte Akervik som 2.08 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var HV 71:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens fjärde uddamålsseger.

Det här betyder att HV 71 ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Djurgården på nionde plats.

Onsdag 3 december 19.00 spelar HV 71 borta mot SDE. Djurgården möter Frölunda HC hemma på Hovet torsdag 4 december 19.00.

HV 71–Djurgården 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (7.55) Meja Andersson (Tea Løkke Nyberg).

Andra perioden: 1–1 (26.36) Brette Pettet (Emma Forsgren, Barbora Bartakova).

Tredje perioden: 2–1 (44.39) Kennedy Bobyck (Julia Nearis), 2–2 (56.47) Linda Vocetkova.

Förlängning: 2–3 (62.08) Charlotte Akervik (Brette Pettet).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-2-3

Djurgården: 1-0-4

Nästa match:

HV 71: SDE HF, borta, 3 december

Djurgården: Frölunda HC, hemma, 4 december