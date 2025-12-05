Djurgården besegrade HV – lämnar kvalplatsen

Seger för Djurgården med 4–1 mot HV 71

Isabelle Leijonhielm matchvinnare för Djurgården

Elfte förlusten i följd för HV 71

Djurgården vann på hemmaplan mot HV 71 i SDHL. Matchen på fredagen slutade 4–1 (1–0, 1–1, 2–0).

Linköping nästa för Djurgården

Barbora Bartakova gjorde 1–0 till Djurgården efter fem minuters spel med assist av Charlotte Akervik.

Redan efter 3.17 i andra perioden kvitterade HV 71 genom Beatrice Hjälm framspelad av Teghan Inglis och Rachel Weiss.

Efter 16.36 i andra perioden nätade Isabelle Leijonhielm på pass av Emma Forsgren och gav Djurgården ledningen.

10.47 in i tredje perioden fick Alice Östensson utdelning framspelad av Isabelle Leijonhielm och Emma Forsgren och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 40 sekunder kvar att spela genom Linda Vocetkova på passning från Tiffany Hill och Selma Tyreskog.

Djurgårdens nya tabellposition är sjunde plats medan HV 71 är på tionde och sista plats.

Djurgården tar sig an Linköping i nästa match borta onsdag 17 december 18.00. HV 71 möter Frölunda HC borta måndag 29 december 19.00.

Djurgården–HV 71 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (5.00) Barbora Bartakova (Charlotte Akervik).

Andra perioden: 1–1 (23.17) Beatrice Hjälm (Teghan Inglis, Rachel Weiss), 2–1 (36.36) Isabelle Leijonhielm (Emma Forsgren).

Tredje perioden: 3–1 (50.47) Alice Östensson (Isabelle Leijonhielm, Emma Forsgren), 4–1 (59.20) Linda Vocetkova (Tiffany Hill, Selma Tyreskog).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-1-2

HV 71: 0-2-3

Nästa match:

Djurgården: Linköping HC, borta, 17 december

HV 71: Frölunda HC, borta, 29 december