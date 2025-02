Dags för semifinaler – här är spelarna att hålla koll på

Senare under fredagen drar SM-semifinalerna på damsidan igång. Hockeysverige.se’s expert Ronnie Rönnkvist plockar här ut tre spelare i varje lag att hålla ett extra öga på.

”Visar nya spelarna vilken kultur som råder i klubben”

”En av svensk hockeys bästa spelare på damsidan”

”Då kan hon vara den nyckelspelare som ger SDE chansen att vinna”

Idag inleds semifinalerna i SDHL:s slutspel. Luleå ställs mot SDE och Frölunda möter Brynäs. Semifinalerna spelas i bäst av fem möten. Hockeysverige.se plockade ut tre kuggar i varje lag att hålla ett litet extra öga på under resterande delen av slutspelet. Tolv profiler i ett för övrigt mycket profilstarkt semifinalfält.

Fyra lag gör upp i SM-semifinalerna.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Luleå mot SDE

Luleå:



1. Nadia Mattivi

24 år och italienska. Kom den här säsongen till Luleå från Boston University där hon varit lagets kapten. Tre mål och totalt 27 poäng den här säsongen från sin backposition talar sitt tydliga språk. Lägg till + 27 i den statistiken. Var redan säsongen 2017/18 i Sverige då hon gjorde en säsong med Linköping.



2. Petra Nieminen

Från finska Tammerfors. Har redan vunnit fem SM-guld med Luleå. Märkligt nog gjorde hon den här säsongen ”bara” 45 poäng. Alltså färre poäng än senaste fem säsongerna (nåja även 45 poäng förra säsongen). Trots det vann hon SDHL:s poängliga. Redan ett mål och totalt fyra poäng på tre matcher i slutspelet.



3. Viivi Vainikka

”Bara” fyra SM-guld så här långt med Luleå. Kom till Luleå 2020 och har växt säsong för säsong. Given i finska landslaget och en poängmaskin av rang. Poängbäst i Luleå så här långt under slutspelet med tre mål och totalt fem poäng på tre matcher.



SDE



1. Julie Zwarthoed

30-åriga nederländskan kom till SDE redan 2015. Idag är hon en av spelarna som visar nya spelarna vilken kultur som råder i klubben. Samtidigt är hon en pålitlig poängmaskin. Fyra mål och totalt 17 poäng på 33 matcher i grundserien. ”Bara” ett poäng i slutspelet så här långt.



2. Lisa Johansson

Ska SDE ta sig förbi Luleå i semifinalen måste 32-åriga ungdomen från Nybro lyckas. Lagets mest erfarna spelare som inledde seriespelet med SDE lite trögt för att sedan växa ut till den vanliga Lisa, det vill säga en av ligans bästa spelare. Två poäng på fem matcher i slutspelet så här långt. Svensk Mästare med Luleå 2023 och 2024.



3. Kassidy Sauvé

En av ligans absoluta toppmålvakter. Var borta under en period på grund av skadeproblem. Då vikarierade Lovisa Berndtsson och Erica Frycer med den äran. Nu är hon uttalad etta i slutspelet. Kommer hon upp i sin fulla kapacitet kan hon vara den nyckelspelare som ger SDE chansen att vinna matcher. Även mot favorittippade Luleå.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Kassidy Sauve och Lovisa Berndtsson.

Frölunda mot Brynäs

1. Hanna Olsson

En av svensk hockeys bästa spelare på damsidan. Trots långvariga skadebekymmer kommer hon tillbaka gång efter gång och håller hela tiden en väldigt hög klass i sitt spel. Kapten i sitt Frölunda och inledde slutspelet med att göra tre mål och totalt fem poäng på tre matcher.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Hanna Olsson Andrea Dalen och Michelle Karvinen.

2. Elisa Holopainen

Har ramlat in som ”gumman i lådan” den här SDHL-säsongen. Ny från KalPa som gör sin första säsong utanför Finlands gränser. 24 mål på 36 matcher den här säsongen. Plus 21 assist. Kanske vassaste målskytter i ett redan starkt offensivt Frölunda.



3. Andrea Dalen

Norskan har inlett slutspelet med att göra två mål och totalt sex poäng på inledande tre matcherna. En ”bäst när det gäller-spelare”. Var med i det djurgårdslag, tillsammans med bland andra Hanna Olsson, som överraskande vann SM-guld 2017. Erika Holst har använt Dalen i en kedja med nämnda Olsson och Michelle Karvinen. Absolut en av ligans bästa kedjor.

Brynäs



1. Hanna Thuvik

Det går inte låta bli att imponeras av denne 22-åriga stenhårda krutpaket. Hon har växt ut till Brynäs kanske viktigaste spelare. Går sällan från en match med ett dåligt betyg. Oftast har hon gjort avtryck både i målet och mot motståndarna. Fem assist på fyra matcher i slutspelet.

Hanna Thuvik.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

2. Jenniina Nylund

25 år med både VM och OS-medaljer på sin CV. Vann Brynäs poängliga med 18 mål och totalt 32 poäng på 34 matcher. Har bara spelat två matcher i slutspelet, men är den som ska leda Brynäs offensivt tillsammans med Hanna Thuvik och Sanni Vanhanen.



3. Maude Poulin-Labelle

Brynäs plockade in backen Poulin-Labell i början av december. Förra säsongen spelade hon för Toronto i PWHL. Här gjorde verkligen sportchefen, Erika Grahm ett fynd och ett bra jobb. Fyra mål och totalt 16 poäng på 17 matcher i grundserien. Två assist i slutspelet så här långt.