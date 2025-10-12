Brynäs vinner – trots kollapsen

Brynäs vann med 6–5 efter förlängning

Jenniina Nylund avgjorde för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs ledde med 5-0 borta mot Färjestad söndagens i SDHL-match. Men hemmalaget reste sig och gjorde fem raka mål för att kvittera till 5-5.

Trots kollapsen lyckades Brynäs ändå vinna med 6-5 efter förlängning.

Färjestad–Brynäs – mål för mål

Matchen i SDHL mellan hemmalaget Färjestad och gästande Brynäs var oavgjord vid full tid, 5–5. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 6–5 (2–0, 3–1, 0–4, 1–0). Matchhjälte blev Jenniina Nylund, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

I första perioden var det Brynäs som spelade bäst. Laget vann perioden med 2–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 1–5.

Färjestad reducerade och kvitterade till 5–5 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.50 kvar att spela. I förlängningen tog det 4.44 till Brynäs avgjorde till 6–5. Matchvinnare för bortalaget blev Jenniina Nylund, på pass av Elin Svensson.

Färjestads Kaitlin Chan stod för två mål och två assists och Ella Albinsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Viivi Vainikka och Noora Tulus gjorde ett mål och två assist var för Brynäs.

Färjestad har en vinst och fyra förluster och 12–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brynäs har tre vinster och två förluster och 15–16 i målskillnad. Det här var Färjestads fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Brynäs andra uddamålsseger.

Färjestad tar sig an Luleå i nästa match borta fredag 17 oktober 18.00. Brynäs möter SDE hemma onsdag 15 oktober 18.00.

Färjestad–Brynäs 5–6 (0–2, 1–3, 4–0, 0–1)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (2.26) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Noora Tulus), 0–2 (10.37) Noora Tulus (Viivi Vainikka, Sara Cajanova).

Andra perioden: 0–3 (38.01) Ebba Hesselvall (Anna Brenkle, Mina Waxin), 0–4 (38.19) Hanna Thuvik (Viivi Vainikka, Noora Tulus), 0–5 (39.16) Matilda Österman (Elin Svensson, Mina Waxin), 1–5 (39.42) Grace Parker (Ella Albinsson, Kaitlin Chan).

Tredje perioden: 2–5 (44.17) Ella Albinsson (Emma Murén, Michelle Löwenhielm), 3–5 (45.25) Kaitlin Chan (Ella Albinsson, Michelle Löwenhielm), 4–5 (51.48) Kaitlin Chan, 5–5 (58.10) Alexie Guay (Annie Silén, Kaitlin Chan).

Förlängning: 5–6 (64.44) Jenniina Nylund (Elin Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-1-3

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Färjestad: Luleå/MSSK, borta, 17 oktober

Brynäs: SDE HF, hemma, 15 oktober