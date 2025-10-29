Brynäs tog bortaseger mot Djurgården

Brynäs vann med 4–1 mot Djurgården

Brynäs sjätte seger på de senaste sju matcherna

Elin Svensson avgjorde för Brynäs

Brynäs vann matchen borta mot Djurgården i SDHL på onsdagen. 1–4 (0–1, 0–1, 1–2) slutade matchen.

Segern var Brynäs sjätte på de senaste sju matcherna.

Djurgården nästa för Brynäs

Brynäs tog ledningen efter 5.04 genom Tillie Ytfeldt assisterad av Sara Cajanova. Efter 5.51 i andra perioden nätade Elin Svensson framspelad av Noora Tulus och Viivi Vainikka och gjorde 0–2. Djurgården reducerade till 1–2 redan efter efter 3.00 i tredje perioden genom Brette Pettet på pass av Emma Forsgren. Men mer än så orkade Djurgården inte med.

10.23 in i tredje perioden slog Viivi Vainikka till på pass av Matilda Österman och Wilma Wäng-Germundsson och ökade ledningen.

Efter 15.58 slog Tilde Sundnäs Grillfors till framspelad av Sara Cajanova och ökade ledningen för Brynäs.

Djurgården stannar därmed på sjunde plats och Brynäs på andra plats, i tabellen.

Fredag 31 oktober 18.00 möts lagen igen, i Monitor ERP Arena.

Djurgården–Brynäs 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

SDHL, Hovet

Första perioden: 0–1 (5.04) Tillie Ytfeldt (Sara Cajanova).

Andra perioden: 0–2 (25.51) Elin Svensson (Noora Tulus, Viivi Vainikka).

Tredje perioden: 1–2 (43.00) Brette Pettet (Emma Forsgren), 1–3 (50.23) Viivi Vainikka (Matilda Österman, Wilma Wäng-Germundsson), 1–4 (55.58) Tilde Sundnäs Grillfors (Sara Cajanova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Brynäs IF, borta, 31 oktober

Brynäs: Djurgårdens IF, hemma, 31 oktober