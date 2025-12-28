Brynäs förlänger galna sviten – tar 13:e (!) raka segern

Brynäs segrade – 3–1 mot Skellefteå AIK

Brynäs tionde seger på de senaste tio matcherna

Hanna Thuvik avgjorde för Brynäs

Elva raka segrar hade Brynäs mot just Skellefteå AIK i SDHL inför söndagens match. Och på söndagen segrade Brynäs på nytt – den här gången med 3–1 (2–0, 1–1, 0–0) hemma i Monitor ERP Arena.

Därmed har Brynäs vunnit 13 matcher i rad i SDHL.

Luleå nästa för Brynäs

Brynäs startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.04 slog Mina Waxin till framspelad av Noora Tulus och Matilda Österman.

Efter 5.39 gjorde Hanna Thuvik mål assisterad av Jenniina Nylund och Sara Cajanova och ökade ledningen till 2–0.

Efter 9.09 i andra perioden slog Anna Brenkle till framspelad av Elin Svensson och Maude Poulin-Labelle och gjorde 3–0.

Skellefteå AIK:s Millie Rose Sirum gjorde 3–1 efter 14.14 på pass av Sini Karjalainen och Celine Tedenby.

Tredje perioden blev mållös och Brynäs höll i sin 3–1-ledning och vann.

Brynäs tar sig an Luleå i nästa match hemma måndag 29 december 18.00. Skellefteå AIK möter samma dag 17.00 Modo Hockey borta.

Brynäs–Skellefteå AIK 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (3.04) Mina Waxin (Noora Tulus, Matilda Österman), 2–0 (5.39) Hanna Thuvik (Jenniina Nylund, Sara Cajanova).

Andra perioden: 3–0 (29.09) Anna Brenkle (Elin Svensson, Maude Poulin-Labelle), 3–1 (34.14) Millie Rose Sirum (Sini Karjalainen, Celine Tedenby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 5-0-0

Skellefteå AIK: 3-1-1

Nästa match:

Brynäs: Luleå/MSSK, hemma, 29 december 18.00

Skellefteå AIK: Modo Hockey, borta, 29 december 17.00